vor 10 Min.

Wolfgang Petry rockt wieder die Bühne - nach 19 Jahren Panorama

Wolfgang Petry bei einem Auftritt 1999 in Ludwigshafen. In Berlin trat er spontan nach 19 Jahren erstmals wieder auf einer Bühne auf. Haare und Freundschaftsbänder sind mittlerweile ab.

Wolfgang Petry schnuppert in Berlin nach 19 Jahren Abstinenz wieder Bühnenluft. Bei der Aufführung seines Musicals "Wahnsinn" entert er die Bühne und singt seine Hits.

Von Oliver Bosch

Was für ein Wahnsinn in Berlin: Wolfgang Petry besuchte am Samstagnachmittag zusammen mit seiner Frau Rosemarie eine Vorstellung seines Musicals "Wahnsinn - Das Musical mit den Hits von Wolfgang Petry".

Über zwei Stunden genießt er die Vorstellung. Als die Zugaben der Darsteller "Du bist ein Wunder" und "Wahnsinn" anstehen, hält es "Wolle" nicht mehr auf seinem Sitz. Zielstrebig bewegt er sich auf die Bühne, steht wieder auf den Brettern, die die Welt bedeuten und schmettert mit dem Cast seine beiden Hits. Das Publikum ist begeistert, wohl wissend, welcher Sensation sie in diesem Moment beiwohnen: Schließlich sind nach seinem letzten Bühnenauftritt 19 Jahre vergangen.

Vor 19 Jahren trat Wolfgang Petry zuletzt auf einer Bühne auf

1999 steht Wolfgang Petry zum letzten Mal im Rampenlicht auf einer Konzertbühne. Im September 2006 verkündet der heute 66-Jährige das Ende seiner Karriere. Nach 30 erfolgreichen Jahren im Showbusiness. Sein Musical scheint für den einstigen emsigen Sammler von Freundschaftsbändchen der richtige Rahmen für eine kurze Rückkehr auf die Bühne zu sein. Vielleicht reißt Wolfgang Petry auch die Stimmung im Saal oder die Erinnerung an alte Zeiten zur Spontanaktion hin.

Nach dem Auftritt bedankt sich die Hitmaschine aus dem Ruhrpott ("Wahnsinn", "Augen zu und durch", "Verlieben, verloren, vergessen") laut Bild beim Ensemble mit den Worten: "Freunde, ich bin im Herz getroffen. Ich bin sogar in der Seele getroffen. Was ich heute Abend gesehen habe, nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor der Bühne - das war großartig. Ihr singt aus dem Herzen, ihr spielt mit dem Herzen und ihr spielt für die Menschen. Ich bin Fan von diesem Musical, ich werde mir eine Dauerkarte besorgen. Danke an das ganze Ensemble hier!".

Spontane Einmalaktion oder ist Wolfgang Petry nun auf den Geschmack gekommen?

Ob Wolfgang Petry jetzt auf den Geschmack gekommen ist und neben Dauerkarte sogar eine Gastrolle in seinem Musical annimmt? Es wäre auf jeden Fall ein Wahnsinn.

Für die Petry Musical-Besucher in Berlin gab es gestern Nachmittag eine Wahnsinns-Überraschung: Wolfgang Petry feierte ein spontanes, kurzes, aber sensationelles Comeback auf der Bühne! Gepostet von Wolfgang Petry am Sonntag, 13. Mai 2018

Wer neugierig geworden ist und das Ruhrpott-Musical "Wahnsinn - Das Musical mit den Hits von Wolfgang Petry" besuchen möchte, hat u.a. in diesen Städten noch Gelegenheit dazu:

16. Mai bis 3. Juni 2018, München, Deutsches Theater

25. Dezember bis 30. Dezember 2018, Duisburg, Theater am Marientor

2. Januar bis 27. Januar 2019, Berlin, Theater am Potsdamer Platz

29. Januar bis 10. Februar 2019, Hamburg, Mehr! Theater am Großmarkt

12. Februar bis 24. Februar 2019, Frankfurt, Jahrhunderthalle

Themen Folgen