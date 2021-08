Wolfsland - Heimsuchung in der ARD: TV-Termin, Darsteller, Handlung, Wiederholung als Stream

Die ARD zeigt am 5.8.21 den Krimi "Wolfsland - Heimsuchung". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachrichten für Krimifans: Die ARD bringt "Wolfsland - Heimsuchung" in die deutschen Wohnzimmer. In diesem Text finden Sie alle Informationen, die Sie brauchen: Welche Darsteller sind dabei? Wie ist die Handlung von "Wolfsland - Heimsuchung"? Wann ist der TV-Termin?

"Wolfsland - Heimsuchung" am 5.8.21 in der ARD: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Wolfsland - Heimsuchung" ist am Donnerstag, 5. August 2021, in der ARD zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Episode dauert 90 Minuten. Sie haben am Donnerstagabend schon etwas anderes vor? Kein Problem: "Wolfsland - Heimsuchung" steht auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ARD-Krimis "Wolfsland - Heimsuchung"

Bei ihrem neuen Fall begegnen den beiden Görlitzer Ermittlern Burkhard "Butsch" Schulz und Viola Delbrück viele Puzzleteile, die zunächst so gar nicht zusammenzupassen scheinen. Da ist einmal ein Auto, das mutterseelenallein auf dem Parkplatz der verlassenen Kondensatorfabrik steht. Eine Frau, die verschwunden ist und von ihrem Ehemann nicht vermisst wird. Und auch sonst gibt es einige Ungereimtheiten, die es gilt, aufzulösen.

Zunächst sind sich die beiden Ermittler aber gar nicht sicher, ob das alles überhaupt ein Fall ist, den es zu lösen gilt. "Butsch" vertritt die These, dass die verschwundene Heike Tauchert ihren Mann verlassen hat und untergetaucht ist. Die Reaktion des Mannes spreche dafür. Viola hingegen glaubt nicht an diese Theorie. Sie ist überzeugt davon, dass Bodo Tauchert ganz genau Bescheid weiß über den Verbleib seiner Frau.

Nach einigen Diskussionen fügen sich für Viola und "Butsch" dann doch die Puzzleteile zusammen. Gelingt es ihnen, die Verschollene aufzufinden?

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Wolfsland - Heimsuchung" im Cast

Burkhard Schulz - Götz Schubert

- Viola Delbrück - Yvonne Catterfeld

- Björn Delbrück - Johannes Zirner

- Bodo Tauchert - Christian Kuchenbuch

- Elisa Hanke - Franziska Junge

- Mädchen - Amalia Rzepka

Jakob Böhme - Jan Dose

- Herr Grimm - Stephan Grossmann

Thea - Sabine Vitua

Stefan Breslauer - Steffen Münster

"Wolfsland - Heimsuchung": Wiederholung als Stream in der ARD-Mediathek

"Wolfsland - Heimsuchung" finden Sie auch als zeitunabhängig abrufbaren Stream in der ARD-Mediathek. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

