"Women of the Night": Start, Folgen, Handlung, Besetzung - Trailer und Infos

Streaming-Dienst Netflix geht demnächst mit "Women of the Night" an den Start. Alles zu Folgen, Handlung Besetzung und Trailer, hier.

Demnächst geht bei Netflix "Women of the Night" an den Start. Hier bekommen Sie alle Infos zur Handlung, der Besetzung, Folgen und Trailer.

In wenigen Tagen startet die niederländische Crime-Serie "Women of the Night" auf Netflix. Hier finden Sie Informationen rund um Start, Handlung, Folgen, Schauspieler im Cast und Trailer zu "Women of the Night".

"Women of the Night": Start und Folgen bei Netflix

Netflix hat den Start der Serie für Freitag, 13. März 2020 , angekündigt. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Wie viele Folgen die erste Staffel von "Women of the Night" haben wird und wie diese heißen, ist bislang leider noch nicht bekannt. Wir werden dies jedoch schnellstmöglich an dieser Stelle nachreichen.

Handlung: Worum geht es bei "Women of the Night"?

Die Serie "Women of the Night" dreht sich um das Leben der Ehefrau eines aufsteigenden Politikers im Amsterdamer Bürgermeisteramt. Aufgrund ihrer dubiosen Vergangenheit wird die junge Niederländerin ungewollt in die Sex- und Drogenwelt hineingezogen.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Women of the Night"?

Diese Schauspieler sind in "Women of the Night" zu sehen:

Karina Smulders

Susan Radder

Hilde Van Mieghem

Thijs Römer

Matteo van der Grijn

Daphne WellensSteef de Bot

Isis Cabolet

Dragan Bakema

Saman Amini

Amini Patrick Boylan

Roeland Fernhout

Anne-Laure Vandeputte

"Women of the Night": Der Trailer zur Netflix-Serie

Ein Trailer zur neuen Netflix-Serie "Women of the Night" wurde bislang noch nicht veröffentlicht. Wir reichen diesen jedoch gegebenenfalls an dieser Stelle schnellstmöglich nach einer Veröffentlichung nach. (AZ)

