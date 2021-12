"Wonder Waffel" reagiert auf Kritik wegen Gratis-Aktion für Ungeimpfte: Post gelöscht

"Wonder Waffel" erntete heftige Kritik wegen kostenlosem Kaffee für ungeimpfte Gäste. Jetzt hat das Berliner Unternehmen reagiert - und den Instagram-Post gelöscht

Mit einer Marketingaktion sorgt die Berliner Kette „Wonder Waffel“ derzeit für große Aufregung: Am Mittwoch warb das Unternehmen auf Instagram mit kostenlosem Coffee-to-go für Ungeimpfte. Damit wollte „Wonder Waffel“ auf die seit Samstag geltende 2G-Regel für viele Bereiche des öffentlichen Lebens in Berlin reagieren. Doch auch Genesene und Geimpfte sollen nicht ausgeschlossen werden: Die Aktion gilt für alle, unabhängig vom Impfstatus.

"Wonder Waffel": heftige Kritik nach Instagram-Post

Auch "Wonder Waffel" ist von der neuen 2G-Regel betroffen, Ungeimpfte haben keinen Zutritt zu den Läden, die Waffeln und andere Nachtische verkaufen. Das Kreuzberger Franchise-Unternehmen setzt laut dem Imstagram-Post auf „Toleranz und Respekt“ und erinnert das an das Vor-Pandemiejahr 2019. Das Familienunternehmen finde die 2G-Regel „sehr schade“. Man wolle Gäste „nicht auf ein Zertifikat beschränken“.

Im Internet erntete das Unternehmen daraufhin heftige Kritik: Zahlreiche Kunden und Twitter-User äußerten sich. „Hängen Sie grade an einer Lungenmaschine? Warten Sie mit einem Herzinfarkt in der Lobby eines Krankenhauses, weil alles überfüllt ist? Sind geliebte Menschen an Covid-19 verstorben? Dann wird Sie dieser Gedanke trösten: Bei Wonder Waffel gibt es jetzt gratis Kaffee für Ungeimpfte!“, lautete zum Beispiel ein Twitter-Post. Doch es gab auch Beifall für die Aktion – etwa aus der Ecke der Impfgegner.

Instagram-Post gelöscht – Werbeaktion gilt weiterhin

Am heutigen Mittwoch löschte „Wonder Waffel“ dann den Beitrag, „damit sich Menschen und Freunde nicht untereinander streiten und diskutieren“, dafür sei es die falsche Plattform. Zudem seien „unnötige Bewertungen und Rezensionen abgegeben“ worden, die „leider komplett inhaltslos sind und nichts mit einer Besuchererfahrung zu tun haben, sondern einfach Schaden zufügen möchten“.

Video: dpa

Doch trotz der Kritik: „Wonder Waffel“ betont, dass die Aktion weiterhin im Dezember gelte. Zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt: „Jeder darf und muss sagen können, was er möchte in unserem wunderschönen Land. Das haben wir uns aufgebaut. Das sind wir den Menschen schuldig, die vor uns dafür gekämpft haben.“

Nicht nur „Wonder Waffel“ machte mit der Aktion von sich reden. Auch andere Cafés in Berlin haben mit Gratis-Aktionen für Ungeimpfte auf die 2G-Maßnahmen reagiert, eines wirbt laut Tagesspiegel für die Aktion als „Zeichen gegen die Diskriminierung“.