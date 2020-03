vor 33 Min.

Wonder Woman 1984: Start verschoben - Infos zu Besetzung, Länge, FSK, Trailer

Erst Mitte August wird der Film "Wonder Woman 1984" in die Kinos kommen. Hier finden Sie alles rund um Start, Handlung, Besetzung, Trailer, Länge und FSK.

Von Monique Neubauer

Die von Patty Jenkins inszenierte Originstory der Amazonen-Prinzessin Diana Prince spielte mehr als 800 Millionen Dollar ein. Grund für den Erfolg war die Besetzung von Gal Gadot als Wonder Woman. In "Wonder Woman 1984" kehrt Wonder Woman zurück, um eine neue Geschichte im Kalten Krieg zu erzählen - wegen des Coronavirus aber etwas später als geplant.

"Wonder Woman 1984": Start im Kino wegen Coronavirus verschoben

"Wonder Woman 1984" sollte ursprünglich am 4. Juni 2020 in die Kinos kommen. Wegen des Coronavirus hat Warner Bros. den Start aber auf den 14. August verschoben.

Die Handlung von "Wonder Woman 1984"

Seit dem Ende des Ersten Weltkrieges ist einige Zeit vergangen. Inzwischen ist die Welt in den Kalten Krieg geschlittert und in zwei Blöcke zerbrochen, die sich unerbittlich gegenüberstehen. Über allem hängt die Bedrohung der atomaren Vernichtung. Diana Prince, die zur Tarnung als Kunsthändlerin arbeitet, wird in den Konflikt hineingezogen, als sich die britische Anthropologin Barbara Ann Minerva durch ein uraltes Ritual in Cheetah verwandelt - die Inkarnation einer indigenen Gottheit.

Außerdem muss es Wonder Woman mit dem telepathischen Geschäftsmann und Ex-Soldat Maxwell Lord aufnehmen. Obwohl sich die erste Liebschaft von Wonder Woman am Ende des ersten Filmes geopfert hatte, wird Steve Trevor in "Wonder Woman 1984" definitiv zurückkehren.

Unklar ist noch, wie sich der Kampf zwischen Wonder Woman und Cheetah in den größeren Kontext des Kalten Krieges einordnet. Wird Cheetah auf der Seite der Sowjetunion stehen oder gar versuchen, die beiden Mächte gegeneinander auszuspielen? Auch wie die Rückkehr von Steve Trevor ins Bild passt, sorgt für Rätselraten.

Besetzung von "Wonder Woman 1984"

Rolle Schauspieler Wonder Woman Gal Gadot Cheetah Kristen Wiig Steve Trevor Chris Pine Maxwell Lord Pedro Pascal Antiope Robin Wright Hippolyta Connie Nielsen

"Wonder Woman 1984": Länge und FSK

Bis jetzt ist noch nichts über die Länge und die FSK des Filmes bekannt. Eventuell wird sich die Fortsetzung an den ersten Teil anlehnen. Dieser hatte eine Länge von 141 Minuten und eine Altersfreigabe ab 12 Jahren.

Sobald mehr bekannt ist, wird es hier ergänzt werden.

"Wonder Woman 1984": Trailer

Hier der

.

