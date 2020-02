10:29 Uhr

"Work in Progress": Folgen, Handlung, Schauspieler im Cast, Trailer

Die schräge Comedy-Serie "Work in Progress" ist bei Sky zu sehen. Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer - hier lesen Sie alle Infos.

Der Pay-TV-Sender Sky veröffentlichte die neue Comedy-Serie "Work in Progress". Es geht um eine schräge Story von und mit dem lesbischen Comedy-Star Abby McEnany. Hier gibt es Infos zum Start, der Handlung, den Folgen und der übrigen Besetzung. Außerdem finden Sie hier einen Trailer.

"Work in Progress": Wann war Start?

Die Show läuft seit dem 18. Februar 2020 immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD. Außerdem ist sie über Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Die Handlung - worum geht es bei "Work in Progress"?

Die neurotische, lesbische Abby findet eine neue Liebe und überwindet ihre Lebenskrise. Die übergewichtige Mittvierzigerin ringt seit Langem mit Depressionen, Zwangsneurosen und den unterschiedlichsten Ängsten. Sie hat sich in ihrer andauernden Lebenskrise gut eingerichtet und lässt ihren Dampf bei der Therapeutin ab. Doch trotz allem Selbsthass gelingt es der im Grunde liebenswerten Lesbe immer wieder ihre Umgebung zu verzaubern.

Jetzt aber hat sie sich zu einem radikalen Experiment entschlossen: Wenn sie nach 180 Tagen immer noch nicht ihr Leben auf die Reihe bekommt, will sie es beenden. Als ihre energische Schwester Alison sie mit dem selbstbewussten, auch sexuell aufgeschlossenen Trans-Mann Chris verkuppelt, gewinnt Abby einen völlig neuen Blick auf ihr Leben und sich selbst. Mit Hilfe ihrer besten Freundin Campbell versucht sie mit modernen Dates, Therapiepannen und unhöflichen Kollegen fertig zu werden und traut sich am Ende sogar, sich der Frau zu stellen, "die ihr Leben ruiniert hat": Julia Sweeney.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Work in Progress"?

Abby McEnany als sie selbst

Karin Anglin als Alison

als Theo Germaine als Chris

als Chris Celeste Pechous als Campbell

Julia Sweeney als sie selbst

"Work in Progress" auf Sky - die Folgen

Die acht halbstündigen Episoden stammen nicht nur aus der Feder von Abby McEnany, sondern auch von Matrix-Schöpferin Lilly Wachowski.

Ganz im Geist der anarchischen Kult-Comedy "Lass es, Larry" stellt sich der lesbische Impro-Comedy-Star Abby McEnany in Work in Progress selbstbewusst in den Mittelpunkt einer Comedyserie: Schonungslos thematisiert sie eigene Ängste und Neurosen und nimmt die queere Community genauso aufs Korn wie die angeblich ganz "normale" Gesellschaft drum herum. Unterstützt von Kollegen wie "Saturday Night Live"-Star Julia Sweeney oder Theo Germaine ("The Politician") gelingt ihr dabei eine urkomische, wie auch zutiefst menschliche Comedyserie. (AZ)

"Work in Progress": Trailer

