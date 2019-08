vor 24 Min.

"Workin' Moms", Staffel 3: Start, Folgen, Cast, Handlung, Trailer, Stream

Die kanadische Comedy-Serie "Workin' Moms" kehrt mit Staffel 3 auf Netflix zurück. Alle Infos zu Start, Folgen, Cast, Handlung, Trailer und Stream lesen Sie hier.

Staffel 1 von "Workin' Moms" ist in Deutschland seit dem 22.02.2019 bei Netlfix zu sehen. Alle Episoden der zweiten Staffel wurden etwa ein halbes Jahr später, am 25. Juli 2019, zur Verfügung gestellt. Deutsche Fans der Serie warten nun sehnsüchtig auf die Ankündigung von Staffel 3: Wann können sie mit dem Start der neuen Staffel rechnen? Hier erfahren Sie mehr zu Folgen, Cast, Handlung und Kritik der kanadischen Serie "Workin' Moms".

"Workin' Moms": Start von Staffel 3 bei Netflix

In Nordamerika feierte Staffel 3 von "Workin' Moms" bereits im Januar Premiere: Am 10.01.2017 gingen die neuesten Episoden der Serie beim kanadischen Sender CBC an den Start. Die letzte Folge der Staffel wurde am 21. März ausgestrahlt. Sollte sich Netflix an ihren bisherigen Zeitplan halten, dann könnte Staffel 3 für deutsche Netflix-Abonnenten Ende diesen Jahres oder Anfang 2020 zur Verfügung stehen.

Wie viele Folgen hat Staffel 3 von "Workin' Moms"?

Staffel 3 von "Workin' Moms" hat, wie auch die ersten beiden Staffeln der Serie, insgesamt 13 Folgen, die jeweils etwa 30 Minuten lang sind. Erst Ende Mai wurde offiziell bekannt gegeben, dass auch eine vierte Staffel der Serie bestellt worden ist. Die Produktion hat bereits begonnnen.

Die Handlung von "Workin' Moms": Worum geht es in der Serie?

Der Titel "Workin' Moms" verrät bereits, wer in der Serie die Hauptrolle hat: Die vier jungen Mütter Kate, Anne, Jenny und Frankie treffen sich regelmäßig in einer Mutter-Kind-Gruppe und tauschen sich dort über die Herausforderungen des Alltags aus. Ihnen geht es dabei aber vor allem darum, als Mütter in der Arbeitswelt wieder Fuß zu fassen.

Die jungen Mütter sehen sich dabei immer wieder mit Schwierigkeiten konfrontiert, denn es ist nicht leicht einen Beruf und ein kleines Kind unter einen Hut zu bringen. Die "Workin' Moms" müssen sich nicht nur mit neuen schrecklichen Kollegen und lästernden Müttern herumärgern, sondern auch ihr Zeitmanagement optimieren, um den Jobs und vor allem ihren Babys gerecht zu werden.

"Workin' Moms" Staffel 3: Schauspieler im Cast

Im Fokus der Serie stehen die vier Mütter in den Hauptrollen: Kate Foster gespielt von Catherine Reitman, Anne Carlson gespielt von Dani Kind, Jenny Matthews gespielt von Jessalyn Wanlim und außerdem Frankie Coyne, die von Juno Rinaldi verkörpert wird.

Nebenrollen:

Dennis Andres als Ian Matthews

Katherine Barrell als Alicia Rutherford

Philip Sternberg als Nathan Foster

Sarah McVie als Val Szalinsky

Ryan Belleville als Lionel Carlson

Peter Keleghan als Richard

Nikki Duval als Rosie Phillips

Sadie Munroe als Alice Carlson

Kevin Vidal als Mo Daniels

Nelu Handa als Jade

Oluniké Adeliyi als Giselle Bois

Jess Salgueiro als Mean Nanny/Renya

Novie Edwards als Sheila

Mimi Kuzyk als Eleanor Galperin

Jennifer Pudavick als Gena Morris

Aviva Mongillo als Juniper

Tennille Read als Bianca

Christopher Redman als Brad

LaRonn Marzett als Tom

"Workin' Moms": Trailer und Kritik

In der Kritik sind die Meinungen zu "Workin' Moms" durchwachsen. Die gesammelten Meinungen von Kritikern und Zuschauern ergeben auf der Online-Film-Plattform IMDb eine Wertung von 6,9/10 Punkten. Hier können Sie sich selbst ein Bild davon machen, wie die Serie in der Kritik abschneidet.

Wer die Serie noch nicht kennt kann sich hier einen Trailer von Staffel 1 ansehen. Wer die ersten beiden Staffeln bereits gesehen hat und bereits sehnsüchtig darauf wartet, dass Netflix die neuen Folgen auch in Deutschland zum Stream zur Verfügung stellt, kann sich hier auch den Trailer zur aktuellen Staffel 3 der Comedy-Serie ansehen:

