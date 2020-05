vor 34 Min.

"Workin' Moms", Staffel 4: Start bald, Folgen, Handlung, Cast, Trailer

"Workin' Moms" geht demnächst mit Staffel 4 bei Netflix weiter. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer finden Sie hier.

Die kanadische Comedyserie "Workin' Moms" geht demnächst mit Staffel 4 in die nächste Runde. Alles zu Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer - hier erhalten Sie die Infos zu der Netflix-Serie.

Start von "Workin' Moms"

Staffel 4 von "Workin' Moms" erscheint am Mittwoch, 6. Mai 2020 auf Netflix. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat.

Handlung: Worum geht es bei "Workin' Moms"?

Auch in Staffel 4 von "Workin' Moms" dreht sich alles um die vier berufstätigen Mütter Kate, Anne, Frankie und Jenny, die sich in einer ,„Mommie“-Gruppe kennenlernen und regelmäßig über den Stress im Berufsleben und den alltäglichen Wahnsinn austauschen. In der vierten Staffel trifft Frankie auf Sean, den Samenspender ihres Kindes.

"Workin' Moms": Folgen von Staffel 4

Staffel 4 von "Workin' Moms" besteht aus insgesamt 8 Folgen à 30 Minuten. Das sind die Titel der einzelnen Episoden:

"Charade" "Black Sheep" " The Man in the Mexican Mask" "No One's Coming" "To Lure a Squirrel" " Lice " "Bad Reputation" "Charlie and the Weed Factory"

Besetzung von "Workin' Moms": Die Schauspieler im Cast

Das sind die Schauspieler im Haupt-Cast von "Workin' Moms":

Schauspieler Rolle Catherine Reitman Kate Foster Dani Kind Anne Carlson Juno Rinaldi Frankie Coyne Jessalyn Wanlim Jenny Matthews Dennis Andres Ian Matthews Katherine Barrell Alicia Rutherford Philip Sternberg Nathan Foster Sarah McVie Val Szalinsky Ryan Belleville Lionel Carlson Steve Byers Sean

Trailer von "Workin' Moms"

Hier im Trailer können Sie sich einen Einblick zu "Workin' Moms" verschaffen:

