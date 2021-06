Würzburg

vor 49 Min.

Verdächtiger im Fall Maddie fordert Rücktritt des Staatsanwalts

Der Würzburger Christian B. wird verdächtigt, die damals dreijährige Maddie entführt zu haben. In einem Brief wendet er sich mit klarer Meinung an die Öffentlichkeit.

Von Manfred Schweidler

Gewöhnlich schweigen Tatverdächtige während der Ermittlungen – und warten ab, was ihnen der Staatsanwalt beweisen kann. Christian B. aus Würzburg macht das Gegenteil: Der 44-jährige Sexualstraftäter – seit einem Jahr weltweit bekannt für den Verdacht, die dreijährige Maddie McCann entführt und ermordet zu haben – geht jetzt mit einer handschriftlichen "Presseerklärung" aus dem Gefängnis heraus an die Öffentlichkeit: Er fordert den Rücktritt der Braunschweiger Staatsanwälte wegen Vorverurteilung, wie die "Bild" berichtet. Dies ist die erste Äußerung des Verdächtigen überhaupt zu dem mysteriösen Fall in Portugal. Das kleine Mädchen war am 3. Mai 2007 aus einer Ferienanlage in Praia da Luz aus einem Apartment entführt worden. Der Fall erregte weltweit Aufsehen.

