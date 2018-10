18:16 Uhr

"X-Factor: Das Unfassbare" kehrt mit Sonderfolgen zurück Panorama

"Wahrheit oder Fiktion?" heißt es am 4. November wieder auf RTL2. Denn "X-Factor: Das Unfassbare" feiert die Erstausstrahlung vor 20 Jahren.

Vor 20 Jahren hieß es das erste Mal: "Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden?". Am 4. November 1998 wurde nämlich die amerikanische Mystery-Serie "X-Factor: Das Unfassbare" ausgestrahlt. Mit Jonathan Frakes als Moderator werden in einer Sendung fünf Geschichten gezeigt, die sich mit übernatürlichen Phänomenen wie Reinkarnation, Geister und Ähnlichem beschäftigen. Einige der Geschichten sind Fiktion, andere angeblich wahr.

Der Zuschauer darf raten, welche Geschichten tatsächlich passiert sein sollen. Frakes klärt erst am Ende der Sendung auf, welche Geschehnisse als wahr gehandhabt werden und welche vollständig aus der Feder eines Autors stammen.

Der Moderator Jonathan Frakes ist 66 Jahre alt und wurde durch die TV-Serie "Fackeln im Sturm" bekannt. Er wirkte auch in "Star Trek" als Schauspieler und Regisseur mit und führte von 1998 und 2002 durch "X-Factor: Das Unfassbare".

"X-Factor: Das Unfassbare" feiert Jubiläum mit Sonderprogramm

Zum Jubiläum hat RTL2 zwei neue Folgen im Stil des Klassikers produzieren lassen. In den Sonderfolgen werden - wie im Original - jeweils fünf Geschichten gezeigt und am Ende darf sich der Zuschauer die Frage stellen: "Wahrheit oder Fiktion?".

Die Moderation der "X-Factor"-Spezialfolge wird nicht Frakes übernehmen, sondern Detlef Bothe. Er spielte in "James Bond 007: Spectre" einen Bösewicht der Verbrecherorganisation Spectre, war in etlichen TV-Sendungen zu sehen, arbeitete aber auch am Stadttheater Augsburg.

"X-Factor: Das Unfassbare kehrt zurück" live im TV und Stream sehen

Einige der bekanntesten Gruselgeschichten aus "X-Factor: Das Unfassbare" sind unter anderem "Die Frau im Spiegel", "Das verhexte Haus" und "Rote Augen". Um in die richtige Gruselstimmung zu kommen, zeigt RTL II am Sonntag, den 4. November, bereits ab 9.35 Uhr Wiederholungen der Kultserie und ab 18.15 Uhr die zwei neuen Folgen "X-Factor – Das Unfassbare kehrt zurück". Wer eine Folge verpasst hat, kann sich die Mystery-Serie auch bei TV NOW ansehen. (AZ)

Themen Folgen