vor 47 Min.

"X-Men: Apocalypse": TV-Termin, Handlung, Besetzung, Trailer

Sophie Turner spielt Jean Grey in "X-Men: Apocalypse". TV-Termin, Handlung, Besetzung und Trailer - hier gibt es alle Infos.

"X-Men: Apocalypse" ist morgen, den 28. Juni 2020, bei ProSieben zu sehen. Alle Infos rund um TV-Termin, Handlung, Besetzung und Trailer erhalten Sie hier.

"X-Men: Apocalypse" ist ein Science-Fiction-Actionfilm, der auf den gleichnamigen Comics von Marvel basiert. Mittlerweile gibt es 13 Teile der X-Men-Reihe. "X-Men: Apocalypse" ist der insgesamt neunte Teil der Reihe und nun im Free-TV bei ProSieben zu sehen. TV-Termin, Trailer, Schauspieler im Cast und Handlung - hier erhalten Sie alle Infos rund um den Film.

"X-Men: Apocalypse": Wann ist der TV-Termin?

"X-Men: Apocalypse" läuft am Sonntag, 28. Juni 2020, ab 20.15 Uhr im Free-TV auf ProSieben. Der Film dauert 144 Minuten und hat eine FSK von 12.

"X-Men: Apocalypse": Das ist die Handlung

En Sabah Nur (Apocalypse) ist einer der ersten Mutanten und will sich in Ägypten im Jahr 3600 v. Chr. durch ein Ritual nahezu unsterblich machen. Das gelingt ihm zwar, allerdings stürzt die Pyramide, in der das Ritual abgehalten wurde ein, und er wird unter den Trümmern begraben.

Tausende Jahre später erwacht Apocalypse durch die Ausgrabungen einer Sekte und versucht nun Mutanten und Menschen unter seine Kontrolle zu bringen. Um seinen Plan zu verwirklichen bringt er etliche Mutanten auf seine Seite - darunter auch den menschenverachtenden Magneto. Professor X und sein Team versuchen die beiden zu stoppen.

Cast: Besetzung von "X-Men: Apocalypse" im Überblick

In "X-Men: Apocalypse" ist Sophie Turner zum ersten Mal als Jean Grey zu sehen. Hier die Schauspieler im Cast:

Rolle Schauspieler Deutsche Synchronstimme Evan Peters Quicksilver Julius Jellinek Josh Helman William Stryker Leonhard Mahlich Sophie Turner Jean Grey Anne Düe Tye Sheridan Scott Summers Sebastian Fitzner Lucas Till Alex Summers Martin Kautz Kodi Smit-McPhee Nightcrawler Christian Zeiger Ben Hardy Angel Amadeus Strobl Alexandra Shipp Storm Magdalena Turba Lana Condor Jubilee Maria Hönig Olivia Munn Psylocke Ursula Hugo Tómas Lemarquis Caliban Marius Clarén Carolina Bartczak Magda Juliana Cukier T.J. McGibbon Nina Hanna Schmidt-Foß

Trailer zu "X-Men: Apocalypse"

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen