"XCOM 2 Collection": Release in Kürze, Story, Gameplay und Trailer

Demnächst erscheint die "XCOM 2 Collection" für Nintendo Switch. Alle Infos zu Release-Termin, Story, Gameplay und Zusammensetzung der Collection sowie der Trailer: hier.

Die "XCOM 2 Collection" erscheint in wenigen Tagen für die Nintendo Switch. Bei der Sammlung kommen Fans des Franchises nicht zu kurz: Neben dem preisgekrönten Stategiespiel "XCOM 2" erhalten Gamer die Erweiterung "War of the Chosen" und die vier DLC-Packs "Widerstandskämpfer", "Kinder der Anarchie", "Alien-Jäger" und "Shens letztes Geschenk". Alle Infos zu Release, Gameplay und Trailer lesen Sie hier.

Relase: Wann erscheint die "XCOM 2 Collection"?

Das Spiel erscheint am 29.5.20 für die Nintendo Switch. Für andere Plattformen ist das Game bereits auf dem Markt - etwa für die PS4 oder den PC.

"XCOM 2 Collection": Story und Gameplay

Die Menschheit steht wieder einmal am Abgrund: Eine Alien-Spezies hat sich auf der Erde ausgebreitet und verheißt den Menschen eine goldene Zukunft. Doch die Versprechungen sind nur ein Deckmantel - und einige Menschen haben sich zum Widerstand gegen die angebliche freundliche Übermacht entschlossen.

Als Spieler greift man in den globalen Widerstand gegen die neuen Herrscher ein und muss versuchen, die Alienbesatzer auszulöschen. Das Spiel kann dabei in allen drei Modi der Konsole gespielt werden: im TV-Modus, dem Tisch-Modus oder als Handheld-Version. Auch einen Multiplayer-Modus gibt es: Im sogenannten "Tactical Co-Op Mod" kann "XCOM 2" mit einem Freund gespielt werden.

Das ist der Trailer zur "XCOM 2 Collection"

Der folgende Trailer zeigt erste Bilder zur Umsetzung des Spiels "XCOM 2" für die Nintendo Switch:

