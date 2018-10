Xavier Naidoo und Oana Nechiti: Das ist die DSDS-Jury 2018

14:10 Uhr

Demnächst beginnt die 16. Staffel der Casting-Show Deutschland sucht den Superstar auf RTL. Infos zur neuen Jury der DSDS-Staffel lesen Sie hier.

Die neue Jury bei DSDS 2018 steht fest: Poptitan Dieter Bohlen und seine frischgebackenen Jury-Mitglieder Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Xavier Naidoo werden die möglichen "Superstars" ganz genau unter die Lupe nehmen. Die drei neuen Gesichter der Jury sind zwar keine Unbekannten, aber kommen aus unterschiedlichen Bereichen im Showgeschäft.

Zur Einstimmung auf die 16. Staffel stellen wir hier die Jury-Mitglieder von DSDS kurz vor:

DSDS 2018: Pietro Lombardi in der Jury

DSDS holt zum ersten Mal einen ehemaligen Gewinner der Casting-Show in die Jury. Wie Dieter Bohlen auf Instagram verkündete, wird Pietro Lombardi in der neuen Staffel neben ihm am Jury-Pult Platz nehmen.

Pietro Lombardi ist das Nesthäkchen in der Jury. Er wurde 1992 in Karlsruhe geboren und hat zwei Geschwister. Vor seiner Karriere als Sänger hatte er nicht so viel Glück im Berufsleben. Nachdem er die Hauptschule ohne Abschluss verlassen hatte, arbeitete er in einem Mini-Job als Swarovski-Steinleger in der Werkstatt eines Schmuckgeschäfts. Im Jahr 2013 heiratete er seine ehemalige DSDS-Finalgegnerin Sarah Engels. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Das Paar trennte sich im Oktober 2016.

Musikalisch startete Pietro Lombardi immer mehr durch. 2017 war er mit "Senorita", einem Duett mit Kay One, wochenlang auf dem ersten Platz der Charts in Deutschland, Schweiz und Österreich. Für den Sommerhit 2017 bekam er wieder Platin, das Musikvideo zählt über 100 Millionen Views. Im Mai 2018 stand Pietro mit "Phänomenal" erneut auf Platz 1 der Singlecharts.

Er ist der erste Ex-Kandidat des Castingsformats, der es auch in die Jury von DSDS geschafft hat und freut sich sehr auf seinen neuen Job: "Als ich 2011 als Kandidat zum Casting von DSDS gegangen bin, hat sich mein Leben nach und nach komplett verändert. DSDS hat all das, was mir in den letzten sieben Jahren passiert ist, überhaupt erst ermöglicht. Dass ich jetzt als Juror an der Seite von Dieter Bohlen zurück "nach Hause" kommen darf, bedeutet mir mindestens genauso viel wie DSDS damals zu egewinnen."

Lombardi will versuchen, seine "Erfahrungen aus den vergangenen Jahren an die Kandidaten weiterzugeben."

Profi-Tänzerin Oana Nechiti wird Teil der DSDS-Jury

Die Profitänzerin, Tanztrainerin und ausgebildete Choreografin Oana Nechiti ist bereits vielen aus "Let's Dance" bekannt. Oana Nechiti freut sich "riesig auf die neue Aufgabe als Jurorin bei DSDS 2019 und meine wunderbaren Kollegen. Da die Jury mit den drei grandiosen Sängern schon perfekt aufgestellt ist, werde ich aus meinem Blickwinkel als Tänzerin die Kandidaten beurteilen. Denn nicht nur eine gute Stimme gehört zu einem Superstar, sondern auch Performance, Ausdruck, Emotion." Die 30-Jährige stammt aus Rumänien und lebt seit 2011 in Deutschland. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn.

In der Tanz-Show "Let´s Dance" war sie sechs Mal mit dabei, aber erreichte mit ihren prominenten Partnern nie eine Platzierung unter den Top 3. Der beste Platz war Rang 4 in der 9. Staffel mit dem Schauspieler Eric Stehfest.

Oana Nechiti war schon mehrmals bei "Let's Dance" zu sehen. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa

Auch Xavier Naidoo in der Jury von DSDS 2018

Der 47-jährige Sänger Xavier Naidoo wird ebenfalls nach neuen Gesangstalenten suchen. Der deutsche Soul- und R&B-Sänger ist Gründungsmitglied der deutschen Musikgruppe Söhne Mannheims, Mitinitiator und ehemaliger Dozent an der Popakademie Baden-Württemberg und hat mit Beats Around the Bush und Naidoo Records eigene Plattenlabels gegründet. Privat ist er seit 2012 verheiratet und hat einen fünfjährigen Sohn.

Als Solokünstler feierte Naidoo unter anderem mit seinem Debütalbum Nicht von dieser Welt seit 1998 große Erfolge. Es wurde über eine Million Mal verkauft und erreichte wie fünf weitere Soloalben Platz eins der deutschen Charts. Mit seinen Songtexten, politischen Aussagen und dem Propagieren von Verschwörungstheorien löste er mehrfach Kontroversen aus.

In der Jury wird er beim Inhalt der vorgestellten Songs sicher ganz genau zuhören und seine Meinung offen kundtun. Denn Naidoo war schon immer ein Freund offener Worte.

"Deutschland sucht den Superstar": Pop-Titan Dieter Bohlen als Urgestein der Jury

Der Musiker, Produzent und Songwriter wurde in den 1980er-Jahren als Mitglied des Pop-Duos Modern Talking bekannt. Neben erfolgreichen Produktionen nationaler und internationaler Künstler ist er ständiges Jurymitglied von "DSDS" und auch bei "Das Supertalent" am Start.

Er hat in den vergangen Jahrzehnten eine Vielzahl an Hits geschrieben und die Karrieren zahlreicher Stars und Sternchen begleitet.

Privat war Bohlen mehrfach verheiratet und hat insgesamt sechs Kinder mit drei verschiedenen Frauen.

In der aktuellen Jury von "DSDS" ist er das Urgestein und hat die meiste Erfahrung als Jury-Mitglied in Casting-Shows. Bekannt ist er vor allem für seine direkte Art und markige Sprüche.

Dieter Bohlen nennt die Wahl seines Hoodies «ein Missgeschick». Bild: Henning Kaiser (dpa)

Bohlen, Nechiti, Lombardi, Naidoo - Passt die neue Jury gut zusammen?

Bis auf Dieter Bohlen wurden alle Jury-Mitglieder bei DSDS ausgetauscht - so gibt es für die Fans und Künstler ein ganz neues Quartett. Laut Dieter Bohlen handelt es sich natürlich um "Die beste Jury aller Zeiten", wie er auf Instagram verkündete. Jeder der vier Jury-Mitglieder wird seinen ganz eigenen Blick auf die Kandidaten der neuen Staffel werfen.

