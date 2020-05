14:06 Uhr

"Yakuza: Like a Dragon": Release, Gameplay, Trailer

Mit "Yakuza: Like a Dragon" gibt es bald ein neues Videospiel für PC und Xbox. Infos rund um Release, Gameplay, Trailer und Story lesen Sie hier in der Übersicht.

Relase-Datum: Wann erscheint "Yakuza: Like a Dragon"?

Der genaue Release-Termin für das Spiel "Yakuza: Like a Dragon" wurde noch nicht bekanntgegeben. Das Game soll aber voraussichtlich Ende 2020 für den PC und die Xbox-Serie erscheinen.

"Yakuza: Like a Dragon": Story und Gameplay des Videospiels

In dem Spiel "Yakuza: Like a Dragon" geht es um den Außenseiter Ichiban Kasuga, der von seinen engsten Vertrauten verraten und dem Tode nahe alleine zurückgelassen wurde. Er beschließt, sich ins Leben zurückzukämpfen und Rache zu nehmen. In "Yakuza: Like a Dragon" muss sich der Spieler in der japanischen Stadt Yokohama von der untersten Stufe nach ganz oben hocharbeiten. Dabei gilt es, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und dabei andere Charaktere für seine Rachepläne zu rekrutieren. Insgesamt muss man 19 verschiedene Jobs meistern, die jeweils kleine und große Herausforderungen für den Spieler bereithalten.

Das ist der Trailer zu "Yakuza: Like a Dragon"

Der folgende Trailer zeigt erste Eindrücke des Gameplays von "Yakuza: Like a Dragon". Bislang gibt es den Teaser allerdings nur im Original mit englischem Untertitel. Sobald ein Ankündigungsvideo auf Deutsch erscheint, verlinken wir es hier für Sie.

