Yes Day auf Netflix: Start am 12.3.21, Handlung, Besetzung, Trailer

"Yes Day" wird im demnächst exklusiv auf Netflix veröffentlicht. Lesen Sie hier alle Infos rund um Besetzung, Start, Handlung, Folgen und Trailer.

"Yes Day" basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Bestseller-Autorin Amy Krouse Rosenthal und Illustrator Tom Lichtenfeld und erscheint nun als Film auf Netflix. Das Buch wurde im Mai 2009 veröffentlicht. Welche Handlung hat "Yes Day"?

Welche Schauspieler sind neben Jennifer Garner im Cast des Netflix-Films? Lesen Sie hier alle Infos zum neuen Familien-Film. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

Start: Ab wann ist "Yes Day" auf Netflix zu sehen?

Der neue Netflix-Film wird in Deutschland am 12. März 2021 auf Netflix erscheinen. Der Film hat eine Länge von 86 Minuten.

Handlung: Worum geht es in "Yes Day" auf Netflix?

"Nein, Nein, Nein", heißt es im Leben von Allison und Carlos. Egal, ob sie sich gegen ihre Kinder oder Kollegen durchsetzen müssen - die beiden haben das Gefühl, immer nur Nein sagen zu müssen. Da bringt Tochter Katie den "Yes Day" ins Spiel, wo Kinder 24 Stunden lang alle Regeln aufstellen. Vorerst erscheint die Idee für Allison und Carlos gut und sie stimmen dem Vorhaben motiviert zu.

Von heruntergelassenen Fenstern bei der Waschanlage, bis hin zu einer Schaumparty im eigenen Zuhause - die Kinder haben einige kreative Ideen, um ihre Eltern an ihre Grenzen zu bringen. Natürlich bleibt dann der Konflikt zwischen Tochter und Mutter nicht aus, als Allison und Carlos zwischenzeitlich aufgeben wollen. Nach dem Gespräch überlegt es sich Allison anders und überredet ihren Mann, den "Yes Day" mit ihren Kindern durchzuziehen. Sie geht sogar so weit, sich mit einer fremden Frau für einen pinken Plüsch-Gorilla zu prügeln. Der "Yes Day" beschert der Familie ein Abenteuer rund um Los Angeles, das sie zusammenschweißen lässt.

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "Yes Day"

Jennifer Garner und Edgar Ramírez sind die beiden Hauptdarsteller in "Yes Day". Sehen Sie hier den weiteren Cast im Überblick:

Schauspieler Rolle Jennifer Garner Allison Torres Jenna Ortega Katie Torres June Diane Raphael Aurora Peterson Edgar Ramírez Carlos Torres Fortune Feimster Jean Nat Faxon Nat Faxon Ava Allan Rosemary Leonardo Nam Mr. Chan Megan Stott Layla Cass Buggé Joan Jordan Johnson-Hinds Guard Taylor Cooper Woman On Something Jessica Jade Andres Nurse Dana Greg Cromer Fred Peterson Hayden Szeto Officer Chang

Der offizielle Trailer zu "Yes Day"

Alle weiteren Infos zu "Yes Day" im Überblick

Hier finden Sie alle Infos im Überblick, wie Sie von Netflix und ImDb offiziell bekanntgegeben wurden:

Regie:

Miguel Arteta

Drehbuch:

Justin Malen

Tom Lichtenheld

Justin Malen

Amy Krouse Rosenthal

Produktion:

Lawrence Grey

Ben Everard

Daniel Rappaport

Nicole King Solaka

Jennifer Garner

Musik:

Michael Andrews

Kamera:

Michael Ambrose

Schnitt:

Jay Deuby

Drehorte:

South Pasadena , California , USA

, , Six Flags Magic Mountain; Magic Mountain Parkway, Valencia, California , USA

, Santa Clarita , California , USA

(AZ)

