You – Du wirst mich lieben, Staffel 3: Netflix-Start, Besetzung, Handlung - Das ist bekannt

"You – Du wirst mich lieben" soll demnächst mit Staffel 3 an den Start gehen. Was ist bisher bekannt? Alle Infos zu Start, Handlung und Besetzung - hier.

Von Tanja Schauer

Bereits Anfang des Jahres hatte Netflix eine dritte Staffel der Thrillerserie "You – Du wirst mich lieben" angekündigt. Nun bestätigte der Streaming-Dienst, dass die Dreharbeiten bereits begonnen haben. Was ist bereits zu Staffel 3 bekannt? Hier finden Sie alle wichtigen Infos rund um Start, Handlung und Besetzung.

"You – Du wirst mich lieben": Wann ist der Netflix-Start von Staffel 3 in Deutschland?

Ein genauer Start-Termin zu Staffel 3 von "You – Du wirst mich lieben" ist bislang noch nicht bekannt. Möglich ist allerdings, dass die Serienmacher ihrem gewohnten Start-Termin treu bleiben: Sowohl Staffel 1 als auch Staffel 2 starteten am 26. Dezember.

Mittlerweile wurde der kostenlose Probe-Monat von Netflix abgeschafft. Für Neukunden fallen demnach bereits in den ersten 30 Tagen Kosten an - abhängig davon, welches Abo sie gewählt haben. Die Basisversion kostet 7,99 Euro, die Ultra-HD-Version schlägt mit 15,99 Euro zu Buche.

Staffel 3: Handlung von "You – Du wirst mich lieben"

Auch Staffel 3 wird sich um den Serienmörder und Stalker Joe drehen. Dieser scheint zwar in Staffel 2 mit "Love" seine große Liebe gefunden zu haben, trifft allerdings am Ende der letzten Folge auf seine neue Nachbarin, in der er ein neues Objekt der Begierde sieht.

"Das ist erst der Anfang”, prophezeiht Joe im Selbstgespräch, als er auf seine Nachbarin trifft. „Genau hier sollte ich landen, genau das musste aus mir werden, damit ich dich treffe. Und da bist du - mit deinen Büchern, deinem Sonnenschein, so nah und doch Welten entfernt. Aber ich werde einen Weg finden, um zu dir zu kommen.” Zuschauer wissen jedoch, dass auch seine Liebste über Leichen geht, um ihre Beziehung zu Joe zu schützen.

Schauspieler von "You – Du wirst mich lieben": Das sind die Darsteller im Cast

Es ist bekannt, dass diese folgenden Schauspieler in Staffel 3 von "You" zur Besetzung gehören werden:

Penn Badgley als Joe Goldberg

als Victoria Pedretti als Love Quinn

als Love Quinn Shalita Grant als Sherry

Travis Van Winkle als Cary

als Cary Saffron Burrows als Dottie Quinn

Tati Gabrielle als Marienne

Dylan Arnold als Theo

Scott Speedman als Matthew

als Matthew Michaela McManus als Natalie

Shannon Chan-Kent als Kiki

Ben Mehl als Dante

als Dante Christopher O'Shea als Andrew

Christopher Sean als Brandon

Bryan Safi als Jackson

Mackenzie Astin als Gil

Ayelet Zurer als Dr. Chandra

Jack Fisher als young Joe

Mauricio Lara als Paulie

Scott Michael Foster als Ryan

