Staffel 3 von "You – Du wirst mich lieben": Alle Infos zu Start, Besetzung und Handlung

"You – Du wirst mich lieben" geht Mitte Oktober mit Staffel 3 bei Netflix an den Start. Alle Infos zu den Folgen, der Handlung und Besetzung - hier. Außerdem haben wir einen Trailer für Sie.

Die Netflix-Serie "You - Du wirst mich lieben" kehrt bereits Mitte Oktober mit einer neuen dritten Staffel zu uns nach Deutschland zurück.

Sie basiert auf den gleichnamigen Bestseller-Romanen der Schriftstellerin Caroline Kepnes. Für die Produktion verantwortlich sind Ryan Lindenberg, Adria Lang und Jason Sokoloff.

Worum dreht sich die Handlung der dritten Staffel? Wie viele Folgen gibt es? Welche Schauspieler gehören zum Cast? Und wie sieht der Trailer zu "You - Du wirst mich lieben", Staffel 3 aus? Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos.

Start: Ab wann ist Staffel 3 von "You – Du wirst mich lieben" bei Netflix zu sehen?

Netflix hat den Start der dritten Staffel von "You - Du wirst mich lieben" für den 15. Oktober 2021 angekündigt. Ab 9 Uhr morgens stehen die neuen Folgen der Serie für Abonnenten in Deutschland und Österreich zum Abruf bereit.

Mittlerweile wurde der kostenlose Probe-Monat von Netflix abgeschafft. Für Neukunden fallen demnach bereits in den ersten 30 Tagen Kosten an - abhängig davon, welches Abo sie gewählt haben. Die Basisversion kostet 7,99 Euro, die Ultra-HD-Version schlägt mit 15,99 Euro zu Buche.

Episoden: Die Folgen von "You – Du wirst mich lieben", Staffel 3 bei Netflix

Die dritte Staffel von "You – Du wirst mich lieben" wird insgesamt zehn neue Folgen umfassen. Die Titel der einzelnen Folgen sind bisher noch nicht bekannt. Wir reichen die Episodentitel an dieser Stelle nach, sobald die Infos verfügbar sind.

Handlung: Darum geht es in Staffel 3 von "You – Du wirst mich lieben"

Joe Goldberg und Love Quinn sind in der dritten Staffel von "You - Du wirst mich lieben" mittlerweile miteinander verheiratet und leben im wohlhabenden Vorort Madre Linda. Die beiden Eheleute haben sogar ein gemeinsames Baby. Joe geht in seiner Rolle als Ehemann und fürsorglicher Vater voll und ganz auf, doch er fürchtet Loves tödliche Impulsivität. Und auch die Ehe läuft nicht wie erhofft und es gibt immer wieder Streitigkeiten, weshalb Love eine Paartherapie fordert.

Das scheinbare Glück wird außerdem von einer weiteren Sache getrübt, denn Joe hat in der Nachbarin Natalie Engle ein neues Objekt der Begierde gefunden. Für ihn ist klar, dass sie diejenige Frau ist, auf die er sein ganzes Leben lang gewartet hat. Doch wie kann er den Fängen seiner Ehe mit der rachsüchtigen Love entkommen?

Besetzung: Das sind die Darsteller im Cast von "You – Du wirst mich lieben"

Schauspieler Penn Badgley verkörpert auch in Staffel 3 der Serie wieder den Psychopathen und Serienkiller Joe Goldberg.

Hier finden Sie einen Überblick über alle Schauspieler im Cast der dritten Staffel von "You – Du wirst mich lieben":

Schauspieler Rollenname Penn Badgley Joe Goldberg Victoria Pedretti Love Quinn Shalita Grant Sherry Travis Van Winkle Cary Saffron Burrows Dottie Quinn Tati Gabrielle Marienne Dylan Arnold Theo Scott Speedman Matthew Michaela McManus Natalie Shannon Chan-Kent Kiki Ben Mehl Dante Christopher O'Shea Andrew Christopher Sean Brandon Bryan Safi Jackson Mackenzie Astin Gil Ayelet Zurer Dr. Chandra Jack Fisher junger Joe Mauricio Lara Paulie Scott Michael Foster Ryan

Trailer: Erste Einblicke in Staffel 3 von "You – Du wirst mich lieben"

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von der dritten Staffel von "You – Du wirst mich lieben" verschaffen können, haben wir hier den Original-Trailer der Serie für Sie.

(AZ)