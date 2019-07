vor 25 Min.

YouTuber-Pärchen verdient Millionen mit eigener Hochzeit

Das US-YouTuber-Pärchen Jake Paul und Tana Mongeau heiratet. Die Hochzeit wird live im Netz gezeigt - und das Duo scheffelt Millionen.

Wollen Sie diese Hochzeit sehen? Dann klicken Sie bitte "Ja" - und bezahlen 50 Dollar (rund 45 Euro). Die US-Internet-Stars Tana Mongeau (21) und Jake Paul (22) haben sich ihre eigene Hochzeit fürstlich bezahlen lassen. Von den eigenen Fans.

Das Promi-Pärchen schritt am vergangenen Sonntag im Zockerparadies Las Vegas vor den Traualtar. Wer dabei sein wollte, musste blechen - nur um das Spektakel via Live-Stream im Internet verfolgen zu können.

65.000 User verfolgen Hochzeit von Jake Paul und Tana Mongeau

Unglaublich aber wahr: Laut der Online-Plattform OMR waren 65.000 Nutzer bereit, das Geld auf den Tisch zu legen. Das Paar verdiente also knapp 2,9 Millionen Euro mit seiner Hochzeit. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Denn - wie es sich für normale Hochzeitsgäste gehört - konnten die Nutzer des Streams dem Paar natürlich auch noch Geschenke machen. In Form von virtuellen Münzen, die sie vorher kostenpflichtig erwerben mussten.

Jake Paul wurde durch die Plattform Vine bekannt, spielte später in der Disney-Serie „Bizaardvark“ mit und erreicht mit seinem YouTube-Kanal über 19 Millionen Abonnenten. Auf Instagram folgen ihm 12,4 Millionen User. Tana Mongeau, die vor ihrer Stream-Hochzeit mit Schauspielrin Bella Thorne liiert war, ist nebenbei Sängerin und auf MTV neuerdings in ihrer eigenen Reality-Show zu sehen. Auf Instagram kann sie 4,6 Millionen Abonnenten vorweisen.

Liebe von Jake Paul und Tana Mongeau soll nicht echt sein

Was die Internet-Hochzeit zusätzlich kurios macht: Paul und Mongeau kennen sich erst seit ein paar Monaten. In den US-Medien wurde deshalb im Vorfeld der Stream-Hochzeit spekuliert, das die Beziehung ein reiner PR-Gag sei. Als am Hochzeitstag die Kameras ausgingen, war es mit der Turtelei auch schnell vorbei, wie eine US-Reporterin, die live vor Ort war, berichtet. Das frischvermählte Paar soll die Feier schon nach eineinhalb Stunden wieder verlassen haben. Und zwar getrennt.

Wie lange diese Liebe hält? Wahrscheinlich bis dass der Stream sie scheidet. (AZ)

