Young Rock: Alle Infos zu Start, Folgen, Besetzung und Handlung

In Young Rock blickt Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson auf seine Jugend zurück. Wir haben alle wichtigen Infos zur neuen Sky-Serie für Sie.

Begonnen hat Dwayne "The Rock" Johnson seine Karriere als Football-Star des Teams der "University of Miami Hurricanes", musste seine vielversprechende Karriere jedoch aufgrund einer Knieverletzung an den Nagel hängen. Aus diesem Grund beschloss Johnson als Wrestler Karriere zu machen und wurde als "The Rock" weltberühmt. Von da aus gelang dem 49-Jährigen dann der Sprung nach Hollywood und Dwayne Johnson war 2020 vor Ryan Reynolds und Mark Wahlberg der bestbezahlte Schauspieler Hollywoods.

In seiner neuen Comedy-Serie "Young Rock" geht es, wie der Titel bereits verrät, um die jungen Jahre des Schauspielers und erzählt in Rückblicken wie Dwayne Johnson aufwuchs, beleuchtet seine Teenager-Zeit und die Anfänge seiner Wrestling-Karriere. In diesem Artikel haben wir alle Infos zu Start, Folgen Besetzung und Handlung der Serie für Sie. Am Ende finden Sie außerdem einen Trailer.

"Young Rock": Start bei Sky Ticket

Die neue Comedy-Serie "Young Rock" geht am 4. Oktober 2021 bei Sky Ticket an den Start. Außerdem können Sie die Folgen der Serie auch über Sky Q abrufen und zusätzlich wird "Young Rock" ab dem 4. Oktober auch immer montags in Doppelfolgen auf Sky Comedy ausgestrahlt. Das Sky Entertainment Monatsticket kostet 9,99 Euro im Monat.

Handlung von "Young Rock": Worum geht es in der Comedy-Serie?

Der Aufhänger der Serie ist, dass Dwayne "The Rock" Johnson in der nahen Zukunft im Jahr 2032 für die Wahl des US-Präsidenten kandidiert. Im Zuge dessen gibt er ein ausführliches Interview zu seiner Vergangenheit und seinem Werdegang. In Flashbacks wird dann die Geschichte des Schauspielers erzählt, die auf wahren Begebenheiten beruht, aber natürlich nicht 1:1 die Realität widerspiegelt.

Die Rückblenden versetzen die Zuschauer in die Jahre 1982 und 1987 sowie in die 90er Jahre, wobei in jedem Jahr ein anderer Schauspieler die Rolle von Dwayne Johnson übernimmt. Als Zehnjähriger lebt er mit seiner Familie auf Hawaii und blickt zu seinem Vater auf, der sein großes Vorbild und selbst Wrestler ist. 1987 ist Johnson 15 Jahre alt und geht in Pennsylvania zur Schule. In den 90ern dreht sich die Serie dann um die Football-Karriere des fiktiven Präsidentschaftskandidaten.

Besetzung von "Young Rock": Schauspieler im Cast

Die echte Ata Johnson, Dwayne Johnsons Mutter, hat einen Cameo-Auftritt während des Interviews zwischen Dwayne und Randall sowie im Finale der ersten Staffel. Das sind die Hauptdarsteller von "Young Rock" im Überblick:

Dwayne Johnson as er selbst

as er selbst Adrian Groulx als zehnjähriger Johnson

als zehnjähriger Johnson Bradley Constant als 15-jähriger Johnson

Uli Latukefu als 18- bis 20-jähriger Johnson

Stacey Leilua als Ata Johnson (Mutter von Dwayne)

(Mutter von Dwayne) Joseph Lee Anderson als Rocky Johnson (Vater von Dwayne)

als (Vater von Dwayne) Ana Tuisila als Lia Maivia

Matthew Willig als André the Giant

Folgen von "Young Rock"

Insgesamt umfasst Staffel 1 der Comedy-Serie elf Folgen, die jeweils etwa 30 Minuten dauern. Die deutschen Titel der einzelnen Episoden wurden bisher noch nicht veröffentlicht. Bis dahin finden Sie hier die englischen Original-Titel der Folgen in der Übersicht:

1. "Working the Gimmick"

2. "On the Road Again"

3. "Forward, Together"

4. "Check Your Head"

5. "Don't Go Breaking My Heart"

6. "My Day with Andre"

7. "Johnson & Hopkins"

8. "My Baby Only Drinks the Good Stuff"

9. "A Lady Named Star Search "

" 10. "Good vs. Great"

11. "Election Day"

Trailer zu "Young Rock"

Einen Trailer mit deutscher Synchronisation gibt es bisher noch nicht. Hier können Sie einen Trailer zu "Young Rock" im englischen Original ansehen: