Youtuber PewDiePie erreicht Marke von 100 Millionen Followern

Mit Minecraft und Co. hat es Youtuber PewDiePie ganz nach oben geschafft: Als erste Einzelperson erreichte er am Samstag die Grenze von 100 Millionen Abonnenten.

100.000.000 Fans auf Youtube - was deutsche Video-Blogger und Influencer wie Bibi, Rezo oder Gronkh nur im Traum erreichen, hat der Schwede Felix Kjellberg jetzt geschafft: Unter seinem Pseudonym PewDiePie hat der Youtube-Gamer am vergangenen Samstag als erste Einzelperson der Geschichte die Schallmauer von Einhundert Millionen Followern überschritten. Das gab er auf seinem Twitter-Kanal bekannt.

Der 29-Jährige betreibt seinen Youtube-Kanal bereits seit 2010. Bekannt geworden ist PewDiePie mit sogenannten "Let's play"-Videos, also Aufnahmen, die ihn beim Spielen von Computergames zeigen. Ein Blick auf die Seite des Schweden offenbart eine gewisse Vorliebe für das Spiel "Minecraft", das unter Kindern und Jugendlichen sehr beliebt ist und mittlerweile sogar einen Lego-Ableger hat.

Married to @marziapie

Revived our love of Minecraft

Reached 100 million subscribers on YouTube

What a month to celebrate and congratulate @PewDiePie pic.twitter.com/4rGuNDDwyx