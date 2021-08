Sendetermine, Gäste, Moderatorin: Alle Infos zum "ZDF-Fernsehgarten" 2021

Der "ZDF-Fernsehgarten" läuft aktuell wieder mit neuen Folgen. Sendetermine, Sendezeit, Moderatorin - hier gibt es alle Infos zum Sonntags-Klassiker im ZDF.

Der "ZDF-Fernsehgarten" startete Anfang Mai in die Sommersaison 2021. Auch in diesem Jahr lädt Moderatorin Andrea Kiewel wieder etliche Gäste ein, die auf dem Open Air Fernsehgarten-Gelände ihr Showprogramm präsentieren. Übertragen wird der "ZDF-Fernsehgarten" live vom Mainzer Lerchenberg.

"Ich feiere wieder Hochzeit mit meinem liebsten Bräutigam – dem Fernsehgarten. Wir werden lachen und tanzen und unser Glück mit allen Zuschauer*innen teilen. Es gibt nichts, was ich mir mehr wünsche. Es gibt nichts, was mir wichtiger ist", sagte Andrea Kiewel in einem Interview mit dem ZDF.

Sendetermine und Sendezeit vom "ZDF-Fernsehgarten" 2021

Das ZDF hat den ersten und den letzten Sendetermin dieser Saison bekanntgegeben: Die Auftaktfolge fand am 9.5.21 statt und das Finale läuft am 26.9.21. Das Finale wird groß zelebriert, denn der ZDF-Klassiker am Sonntag feiert dann sein 35-jähriges Bestehen.

Der ZDF-Fernsehgarten wird an insgesamt 20 Sonntagen ausgestrahlt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Fernsehgarten beginnt entweder um 11.50 Uhr oder um 12 Uhr.

Hier finden Sie die vorläufige Übersicht aller Sendetermine:

Datum Sendezeit Wochentag Sender 09.05.2021 12.00 Uhr Sonntag ZDF 16.05.2021 11.50 Uhr Sonntag ZDF 23.05.2021 12.00 Uhr Sonntag ZDF 30.05.2021 11.50 Uhr Sonntag ZDF 06.06.2021 11.50 Uhr Sonntag ZDF 13.06.2021 11.50 Uhr Sonntag ZDF 20.06.2021 12.00 Uhr Sonntag ZDF 27.06.2021 11.50 Uhr Sonntag ZDF 04.07.2021 12.00 Uhr Sonntag ZDF 11.07.2021 12.00 Uhr Sonntag ZDF 18.07.2021 12.00 Uhr Sonntag ZDF 25.07.2021 12.00 Uhr Sonntag ZDF 01.08.2021 12.00 Uhr Sonntag ZDF 08.08.2021 12.00 Uhr Sonntag ZDF 15.08.2021 11.50 Uhr Sonntag ZDF 22.08.2021 11.50 Uhr Sonntag ZDF 29.08.2021 11.50 Uhr Sonntag ZDF 05.09.2021 11.50 Uhr Sonntag ZDF 12.09.2021 11.50 Uhr Sonntag ZDF 19.09.2021 11.50 Uhr Sonntag ZDF 26.09.2021 11.50 Uhr Sonntag ZDF

Moderatorin beim "ZDF-Fernsehgarten" 2021 - Das ist Andrea Kiewel

Andrea Kiewel wurde am 10. Juni 1965 in Ost-Berlin geboren. In den 1980er Jahren war sie Teil der Jugend-Schwimm-Nationalmannschaft der DDR. Sie konnte sich einige Titel und Medaillen erkämpfen, war nach dem Abitur aber hauptsächlich nebenberuflich als Rettungsschwimmerin tätig. Ihre Karriere als Moderatorin begann 1990 beim Deutschen Fernsehfunk. Seit 2000 ist sie nun als Moderatorin beim "ZDF-Fernsehgarten" zu sehen.

Andrea Kiewel moderiert den "ZDF-Fernsehgarten" 2021. Foto: Karlheinz Schindler, dpa

In den sozialen Medien sind lediglich Fanseiten von Andrea Kiewel zu finden. Wie sie selbst in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur erzählte, hält die 55-Jährige nichts von privater Präsenz in sozialen Netzwerken. "Ich bin zu sensibel für Hassattacken von Menschen, die mir noch nie begegnet sind", sagte die Moderatorin der Zeitschrift Super Illu.

"ZDF-Fernsehgarten": Das sind die Gäste heute am 15.08.21

Folge 571 - "Sommerfestival"

Bonfire

Robert Hart

Dieter „Quaster“ Hertrampf

Versengold

Feuerschwanz

Smash Into Pieces

Lazlo Jones

Benjrose

Visions of Atlantis

Kissin‘ Dynamite

"ZDF-Fernsehgarten": Das waren die Gäste am 08.08.21

Folge 570 - "Frauenpower"

Doro Pesch

Loona

Francine Jordi

Cassandra Steen

Marina & the Kats

LINDA

Franzi Harmsen

Diane Weigmann

Jasmin Wagner

"ZDF-Fernsehgarten": Die Sendung am 1.08.21 ist wegen Olympia ausgefallen

"ZDF-Fernsehgarten": Das waren die Gäste am 25.07.21

Folge 569 - "Schlager, Action, Sport und Spiel"

Claudia Jung

Paulina Wagner

Vincent Gross & Emilija

& Emilija Hansi Hinterseer

Saskia Leppin

Anna-Maria Zimmermann & Lorenz Büffel

& Lorenz Büffel Oli P.

Bruno Ferrara

Menderes Bagci

Ricky Reason

"ZDF-Fernsehgarten": Das waren die Gäste am 18.07.21

Folge 568 - "Sommer, Sonne, Fernsehgarten"

Glasperlenspiel

Riccardo Simonetti

Paola Andrea

Hot Banditoz

Thundermother

Kevin Jenewein

The Baseballs

Juan Daniél

Gil Ofarim

Leony

"ZDF-Fernsehgarten": Das waren die Gäste am 11.07.21

Folge 567 - "Fernwehgarten"

DJ Ötzi

Josh.

Olli Schulz

Guildo Horn & Mademoiselle Gazelle

& Mademoiselle Gazelle Marquess

Assaf Kacholi

Emanuel Reiter

TheMostCompany

Hermes House Band

"ZDF-Fernsehgarten": Das waren die Gäste am 04.07.21

Folge 566 - "Umwelt und Natur"

ela.

STEVY Wilhelm

David Beta

Die Seilschaft

Michelle

Mike Leon Grosch

Fools Garden

Georg Stengel

Claudia Koreck

"ZDF-Fernsehgarten": Das waren die Gäste am 27.06.21

Folge 565 - "Tierisch süß!"

LaFee

Luca Hänni

Iggi Kelly

Tanja Lasch

Alle Achtung

Julian David

Leslie Clio

Stereoact feat. Chris Cronauer

Nie und Nimmer

Lou Bega

"ZDF-Fernsehgarten": Das waren die Gäste am 20.06.21

Folge 564 - "Escape-Rooms"

Andreas Gabalier

Johnny Logan & Jannike

& Jannike Eloy de Jong

Kelvin Jones

Loco Escrito

Vanessa Neigert

Marcella Rockefeller

Jonathan Zelter

Ross Antony

"ZDF-Fernsehgarten": Das waren die Gäste am 13.06.21

Folge 563 - "Schlagerhimmel"

Anna-Maria Zimmermann

Ramon Roselly

Peggy March

Bernhard Brink

Marina Marx & Karsten Walter

& Karsten Walter Nik P.

Laura Wilde

Inka Bause

Marie Reim

Julian Reim

Die Schlagerkids!

"ZDF-Fernsehgarten": Das waren die Gäste am 06.06.21

Folge 562 - "Schweden"

Julia Lindholm

No Angels

Rednex

Dr. Alban

Emilia Mitiku

Baba Shrimps

Feuerland

Abba 99

99 Lutz van der Horst

"ZDF-Fernsehgarten": Das waren die Gäste am 30.05.21

Folge 561 - "Deutschlandreise"

Die Söhne Mannheims

Robert Redweik

Klee

Die Prinzen X Deine Freunde

Michael Holm

Sotiria

David Jakobs mit Ku'damm 56 - Das Musical

"ZDF-Fernsehgarten": Das waren die Gäste am 23.05.21

Folge 560 - "Discofox"

Ireen Sheer

Torben Klein

Allessa

Patrick Lindner

Die Amigos

Christian Lais

Mitch Keller

Fantasy

Mela Rose

Olaf Henning

TIMO

Vivien Gold

"ZDF-Fernsehgarten": Das waren die Gäste am 16.05.21

Folge 559 - "Da staunst du, was!"

Bernhard Hoecker

Florian Silbereisen

Thomas Anders

Nino de Angelo

Vincent Weiss

Michael Schulte

Vincent Gross

Peter Schilling

Seelemann

RIA

Joey Heindle

LINDA

dArtagnan feat. Patty Gurdy

"ZDF-Fernsehgarten": Die Gäste in der Auftaktshow

Folge 558 - "Saisoneröffnung"

"Sally" Özcan

Hans Klok

Kaninhop

Giovanni Zarrella

Maite Kelly

Mike Singer

DSDS-Gewinner Jan-Marten Block

Ben Zucker

Boney M.

The Basballs

Seven

Lisa Pac

Knappe

