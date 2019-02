ZDF-Klassiker "Der Staatsanwalt" schlägt "Krauses Hoffnung"

DSDS 2019 geht heute am Samstag, 2.2.19, ins nächste Casting. Die Jury mit Dieter Bohlen und Pietro Lombardi sirht herute diese 14 Kandidaten und ihre Songs .

"Germany's next Topmodel"

GNTM 2019: Neues Motto - und ein neuer Titelsong

Das Format GNTM 2019 startet am 7. Februar in seine nächste Runde. Was erwartet die Zuschauer dieses Jahr? Der neue Titelsong und das Motto stehen schon fest.