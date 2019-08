vor 23 Min.

ZDF-Moderatorin kritisiert Latex-Outfit von Helene Fischer

Ein Latex-Outift der Schlagersängerin Helene Fischer hat auf Twitter eine Debatte über Prostitution und Feminismus ausgelöst. Den Anstoß gab eine ZDF-Moderatorin.

Helene Fischer ist nicht zuletzt durch ihre akrobatischen Bühnenshows und ihre extravaganten Outfits zum Publikumsliebling des deutschen Schlager geworden. Am Samstagabend erst konnten sich Helene-Fans die Highlights ihres Konzerts im Hamburger Volksparkstadion vom vergangenen Jahr im ZDF zu Gemüte führen. "Helene Fischer: Spürst du das?" hieß die Show.

Ein Bühnenoutfit der Sängerin sorgt nun wenige Tage nach der Ausstrahlung für Gesprächsstoff. In der Debatte geht es auch darum, welche gesellschaftliche Rolle Stars wie Helene Fischer vermitteln und vermitteln sollten. Was war passiert?

Helene Fischer: Ein Latex-Outfit sorgt für Aufregung

Die ZDF-Moderatorin Maja Weber, die unter anderem für die Sendungen "heute" und "heutexpress" vor der Kamera steht, äußerte sich am Tag, nachdem die Fischer-Sendung im Fernsehen gelaufen war, kritisch über ein Latex-Outfit der Sängerin. Auf Twitter fragte sie harsch, ob ein Star wie Helene Fischer keine andere Bildsprache fände als die "Latex-Leder-Mesh-Mode der Reeperbahn? Oder inspirierte das Rotlichviertel in Amsterdam?" Damit stellte die Moderatorin also auch eine Verbindung zur Prostitution her.

Findet ein „Superstar“ wie #HeleneFischer, die sich um Fanbindung wirklich keine Sorgen machen muss, keine andere Bildsprache für die vielen Frauen auf der Bühne als die der Latex-Leder-Mesh-Mode der Reeperbahn? Oder inspirierte das Rotlichtviertel in Amsterdam? #fragefürfreunde https://t.co/DvPDwSHYB4 — Maja Weber (@MajaWeber1) August 25, 2019

In dem sozialen Netzwerk entwickelte sich daraufhin eine rege Debatte. Einige Nutzer kommentierten, Helene Fischer könne doch anziehen, was sie wolle. Schließlich zeigten sich Stars wie Beyonce, Jennifer Lopez oder Rita Ora ja in ähnlichen Outfits. Andere sparten wiederum nicht mit Kritik an der ZDF-Frau und warfen ihr Neid, unsolidarisches Verhalten und falsch verstandenen Feminismus vor. Auf die Frage einer Nutzerin, was genau schlimm daran wäre, bekräftigte Weber ihre Vorwürfe noch einmal. Prostitution sei eben nicht "wow", schrieb sie.

Nun, abgesehen davon, dass es eindeutig belegt ist, um einem stark begrenzten männlichen Geschmack entgegenzukommen, stellt es die Käuflichkeit von Frauen dar. Und es suggeriert jungen Frauen, dass es „wow“ ist. #Prostitution ist nicht „wow“. Und ihre Insignien auch nicht. — Maja Weber (@MajaWeber1) August 25, 2019

ZDF distanziert sich zu Äußerung von Maja Weber über Helene Fischer

Am Mittwochmorgen morgen sah sich die Moderatorin dann wohl noch einmal gezwungen, erneut Stellung zu beziehen. In neun Punkten erklärte sie dem Twitter-Publikum ihre Haltung. Sie gönne Helene Fischer ihren Erfolg, den sie sich durch "viel Talent, eine großartige Stimme & hartes Training" erarbeite habe. Außerdem entschuldigte sie sich bei Menschen mit Latex-Vorliebe. Bei ihrer Haltung blieb sie jedoch. Schließlich habe Fischer als Superstar in Deutschland die Macht, "mit dem leidigen 'sex-sells'-Maßstab zu brechen". Obendrein läge es in der Natur des Journalismus, die Mächtigen dieser Welt zu hinterfragen und zu kritisieren.

Zur Debatte um #HeleneFischer & ihr Bühnenoutfit, von denen ich eines in die Nähe von #Prostitution gerückt habe. (& in die sich v. a. augenscheinlich männliche Accounts beleidigend & ad personam über mich, meinen Beruf und mein Aussehen ausgelassen haben.) Thread. #MajaWeber1 — Maja Weber (@MajaWeber1) August 28, 2019

Beim ZDF zeigte man sich wenig erfreut über die Äußerungen Webers: „Das ZDF teilt in keiner Weise die Meinung von Frau Weber. Wir sind stolz darauf, dass Helene Fischer mit ihren Auftritten und Konzerten im ZDF präsent und erfolgreich ist“, so ein Sprecher gegenüber der Bild-Zeitung. (AZ)

