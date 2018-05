ZDF-Show "Mit 80 Jahren um die Welt": Mann stirbt bei Dreh

vor 35 Min.

Wie das ZDF mitteilt, ist am Freitag in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ein Teilnehmer der Sendung "Mit 80 Jahren um die Welt" unerwartet gestorben.

Der Sender und die Produktionsfirma Talpa Germany haben nach eigenen Angaben noch am gleichen Tag gemeinsam mit dem Team vor Ort und den anderen Teilnehmern beschlossen, dass diese nach Deutschland zurückreisen und die Dreharbeiten abgebrochen werden.

Der 80-Jährige hatte laut Mitteilung zunächst über starkes Unwohlsein geklagt. Von der die Dreharbeiten begleitenden Ärztin wurde er in ein Krankenhaus in Hanoi gebracht, wo eine Lungenentzündung diagnostiziert wurde. Nachdem sich dort sein Zustand erheblich verschlechterte, entschieden die behandelnden Ärzte, den Patienten in eine Klinik nach Bangkok zu verlegen. Er starb während des Krankentransports bei der Ankunft in Bangkok.

ZDF begleitet bei "Mit 80 Jahren um die Welt" Teilnehmer in ferne Länder

Für die Reihe "Mit 80 Jahren um die Welt" begleitete das ZDF sechs Teilnehmer auf einer Reise in ferne Länder. Alle Mitwirkenden haben sich vorab einem medizinischen Belastungstest unterzogen, heißt es von Seiten des ZDF. Ihre Hausärzte wurden bei der Beurteilung einbezogen. Daraus ergaben sich keine medizinischen Einwände gegen die Mitwirkung an der Produktion. Während der Reise wurden die Teilnehmer ständig von einer Ärztin und einem Rettungsassistenten begleitet.

Die Ausstrahlung der sechsteiligen Reihe im ZDF war für Sommer 2018 geplant. Ob und in welcher Form die Produktion ausgestrahlt wird, ist offen. Eine Entscheidung darüber trifft das ZDF zu einem späteren Zeitpunkt in Abstimmung mit den Angehörigen des Verstorbenen sowie mit den anderen Mitwirkenden.

"Die Nachricht macht uns traurig und betroffen", sagte Oliver Heidemann, Leiter der Hauptredaktion Show des ZDF. "Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen." (AZ)

