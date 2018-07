19:15 Uhr

ZDF-Sommerinterview: Merkel bezieht zum Asylstreit Stellung Panorama

Angela Merkel im vergangenen Jahr in der von Bettina Schausten moderierten ZDF-Sendung "Berlin direkt". Am Sonntag findet das diesjährige Sommerinterview mit der Kanzlerin statt.

Kanzlerin Angela Merkel stellt sich heute Abend im ZDF-Sommerinterview den Fragen von Bettina Schausten. Der Asylstreit mit der CSU wird wohl eine große Rolle spielen.

Der heutige Sonntag gilt als Entscheidungstag im Asylstreit der Union. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat während den Verhandlungen zur besseren Steuerung der Migration beim EU-Gipfel in Brüssel nach eigenen Angaben Zusagen von 14 Ländern zur beschleunigten Rückführung von Migranten erhalten. Ein entsprechendes Dokument der Kanzlerin, dass an die Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Koalitionspartner SPD und CSU ging, lag der Deutschen Presse-Agentur am Samstag vor.

Doch die alles entscheidende Frage ist: Können die von Kanzlerin Angela Merkel beim EU-Gipfel in Brüssel erzielten Ergebnisse eine Spaltung der Union verhindern? Denn bisher ist eine Einigung im unionsinternen Asylstreit noch nicht eindeutig vorherzusagen.

"Berlin direkt": Bettina Schausten interviewt heute Angela Merkel

Die Möglichkeit, dass die vierte Regierung Merkel an diesem Sonntag nach nur gut 100 Tagen platzt steht immer noch im Raum. Der Streit zwischen Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer um die Zurückweisung von Migranten, die bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben, hat sich damit in unvorstellbare Dimensionen geschraubt. Auch ein Scheitern der im September 1949 geschlossenen Fraktionsehe von CDU und CSU im Bundestag ist nicht ausgeschlossen - mit unabsehbaren Folgen wohl auch für das Parteiensystem und die Stabilität Deutschlands.

Die Schwesterparteien beraten heute getrennt voneinander, wie sie mehrere beim EU-Gipfel erzielte Vereinbarungen für Asyl-Verschärfungen bewerten. Der CSU-Vorstand will von 15 Uhr an in München tagen, das CDU-Präsidium, der engste Führungszirkel um Merkel, in Berlin um 17 Uhr. Um 19 Uhr will die CDU-Chefin dann mit dem größeren Parteivorstand beraten.

Im Streit zwischen Merkel und Seehofer um die Zurückweisung von Migranten, die bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben, soll es bald eine Lösung geben. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archiv)

ZDF-Sommerinterview mit Angela Merkel wird vor CSU-Treffen aufgezeichnet

Doch bereits vor den CSU-Terminen soll am Sonntagnachmittag um 14 Uhr das ZDF-Sommerinterview mit der Kanzlerin aufgezeichnet werden. Bis dahin - so glauben sie auch in den Reihen der Union - muss klar sein, ob es einen Kompromiss zwischen Merkel und Seehofer gibt. Denn Merkels Äußerungen werden am frühen Nachmittag sofort publik werden - aber erst am Abend gesendet. So lange sollten also die Aussagen Merkels Gültigkeit haben - und nicht durch Seehofer konterkariert werden. Ab 21.45 Uhr diskutiert schließlich Anne Will mit ihren Gästen in der ARD über den Asylstreit der Union und die Zukunft der beiden Schwesternparteien. Zu ihren Gästen zählen unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU).

Das Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel wiederum eröffnet die diesjährige traditionelle Reihe der Sommerinterviews des ZDF-Politikmagazins "Berlin direkt". Für die Sommerinterviews befragen die Moderatoren von "Berlin direkt", Bettina Schausten und Thomas Walde, während der parlamentarischen Sommerpause die Spitzen der im Bundestag vertretenen Parteien. Die "Berlin direkt"-Sommerinterviews sind bereits seit 30 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Sommerprogramms. Das erste wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt. Die Gespräche werden ab heute jeweils sonntags um 19.10 Uhr im ZDF ausgestrahlt. (AZ/dpa)

Der Asylstreit war auch Thema in unserem Podcast Bayern-Versteher. Hier können Sie sich die Folge von Mitte Juni anhören:

Themen Folgen