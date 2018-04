vor 11 Min.

Dunja Hayali ist die neue Moderatorin im ZDF-Sportstudio Panorama

Dunja Hayali moderiert schon lange im Zweiten Deutschen Fernsehen. Nun übernimmt sie eine neue Rolle - als Moderatorin im "Aktuellen Sportstudio".

Im Zweiten Deutschen Fernsehen stößt ab dem Spätsommer 2018 eine neue Moderatorin ins "Aktuelle Sportstudio" dazu. Der Sender teilte in Mainz mit, dass Dunja Hayali Teil des Moderatorenteams wird. So wechsele sich die 43-Jährige mit ihren Kollegen Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer und Sven Voss ab. Auf Twitter drückte Dunja Hayali am Mittwochvormittag ihre Freude aus.

Dunja Hayali ist nicht nur Sportmoderatorin beim ZDF

Als Moderatorin konnte die gebürtige Westfälin schon einige Erfahrungen im ZDF sammeln. Seit acht Jahren moderiert sie das "ZDF-Morgenmagazin", außerdem war sie auch Co-Moderatorin in "Heute Journal" und "Heute". Ihre Karriere startete sie nach ihrem Studium an der Deutschen Sporthochschule in der Sendung "Journal" der Deutschen Welle.

Doch Hayali führt auch durch Politiksendungen im Zweiten Deutschen Fernsehen. Seit vergangenem Jahr bestreitet sie ihre eigene Talk-Show "Dunja Hayali". Laut den Informationen ihrer Agentur, ist die Moderatorin ab Sommer 2018 einmal im Monat, am Mittwoch um 22:45 Uhr, im ZDF zu sehen.

Die 43-Jährige kann für ihre Arbeit als Moderatorin bereits einige Preise vorweisen. 2016 wurde sie mit der Goldenen Kamera in der Kategorie "Beste Information" dotiert. Letztes Jahr zeichnete sie das Medium Magazin als "Journalistin des Jahres" in der Kategorie "Politik" aus.

Wer will schon mit Messi, Ronaldo, Neymar oder Bayle sprechen, wenn man mit Neuer, Kroos, Reus, Stindl, Werner, Hector, 2x Müller, Popp, Šašićdh oder Marozsán auf die #ZDF-Torwand pöhlen darf. So oder so - Ich freu mich riesig auf das @ZDFsportstudio! https://t.co/82bSZiZrog — Dunja Hayali (@dunjahayali) 25. April 2018

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali engagiert sich auch gegen Antisemitismus

Dunja Hayali setzt sich privat für den guten Zweck ein, laut ihrem Agenturprofil. Sie unterstützt verschiedene Vereine und ist Jurymitglied beim "Julius Hirsch Preis" der Initiative des Deutschen Fußball-Bundes gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.

Kürzlich wurde sie mit dem Benediktpreis 2018 der Mönchengladbach e.V. dotiert. Königin Silvia von Schweden wurde das letzte Mal, 2016, mit dem Preis für herausragendes Handeln geehrt. (dpa, AZ)

