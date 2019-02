vor 55 Min.

Zauberhafte Dior-Schau in London: Kleider zum Träumen

An diesem Samstag eröffnet „Christian Dior: Designer of Dreams“ in London. Zu sehen ist auch ein Kleid, das Prinzessin Diana trug.

Von Katrin Pribyl

Der Traum beginnt gleich im ersten Raum. Da hängt es nämlich – fast schüchtern und bescheiden präsentiert, wirkt das ikonenhafte „Bar“-Kostüm in der Vitrine im Victoria & Albert Museum keineswegs wie das Symbol einer Revolution. Nichts weniger aber löste Christian Dior damit aus, im Februar 1947 – zu einer Zeit, als Europa noch unter den Folgen des gerade zu Ende gegangenen Krieges litt und elegante Mode oft ein Traum blieb.

Mode von Dior war im Nachkriegs-Europa zunächst verpöhnt

In dieser Zeit also wartet der französische Designer mit einem Kostüm auf, das frech und zugleich wunderschön feminin ist. Dior sollte der Frau ihre weibliche Form zurückgeben. „Lieber Christian! Ihre Kleider kreieren einen richtigen New Look!“, schrieb Carmel Snow, die einflussreiche Chefredakteurin des Magazins Harper’s Bazaar nach seiner ersten Modenschau in Paris und gab der legendären Blütenkelchlinie damit einen Namen, der sich schnell in der Welt verbreiten sollte. Von diesem Samstag an würdigt das Londoner Victoria & Albert Museum (V&A) mit „Christian Dior: Designer of Dreams“ den Beitrag des gleichnamigen Modehauses zur Designgeschichte.

Dabei löste das „Bar“-Ensemble, die cremefarbene Seidenjacke mit ihrer engen Taille und der weit schwingende schwarze Rock, der die Hüften umschmeichelt, bei seiner Vorstellung damals nicht nur Bewunderung aus. Sondern in manchen Kreisen beinahe Panik. So rief die britische Regierung die Moderedakteure des Königreichs zusammen und appellierte an deren Patriotismus. Sie sollten die Dior-Kollektion, so die Forderung, schlecht bewerten oder – besser noch – ignorieren. Zu unpassend schien der Politik die Üppigkeit der Röcke, die verschwenderisch viel Stoff verbrauchten, während die Bevölkerung unter einem strengen Sparzwang mit rationierten Lebensmitteln sowie Kleidern ächzte.

Die Schau „Christian Dior - Designer von Träumen“ orientiert sich im Wesentlichen an der höchst erfolgreichen Dior-Ausstellung in Paris, mit der 2017 das 70-jährige Bestehen des Modehauses gefeiert wurde. Bild: Alastair Grant, dpa

Diors extravagante Rocklängen würden sich ohnehin niemals durchsetzen, schrieb damals der Kunsthistoriker und V&A-Museumskurator James Laver, da sie die Knöchel und die Füße betonten – „keines von beidem eine Stärke britischer Frauen“. Wie falsch er doch lag, zeigt die Ausstellung, die bis zum 14. Juli läuft.

Denn Diors Vision von einer unbeschwerten, elegant-femininen Frau und seine Kreationen, die in feinen Stoffen schwelgen, mit farbenfrohen Blumen-Motiven spielen sowie weibliche Rundungen hervorheben, waren Balsam für die Damen, die genug von Funktionalität und Zurückhaltung hatten. „Frauen wünschten sich Veränderung, und seine Mode war eine hoffnungsvolle Annäherung an die Zukunft“, sagt Oriole Cullen, Kuratorin der Ausstellung.

Prinzessin Diana trug 1996 ein Kleid aus Seide und Spitze zur Dior-Jubiläumsgala

Tatsächlich ist es beim Gang durch die Schau, als befinde man sich in einem Traum. So aufwendig und kunstvoll sind die elf Ausstellungsräume eingerichtet und dekoriert, so atemberaubend glitzern und schimmern und strahlen die mehr als 200 Haute-Couture-Roben. Es wird etwa das märchenhafte Kleid gezeigt, das Prinzessin Margaret zu ihrem 21. Geburtstag trug und in dem sie für das berühmte Porträt 1951 von Cecil Beaton abgelichtet wurde. Sie sei „eine wahre Märchenprinzessin“ gewesen, zart, anmutig, außerordentlich, schrieb Dior über Margaret, die 2002 verstorbene Schwester von Königin Elizabeth II. Ebenfalls ausgestellt ist das dunkelblaue Kleid aus Seide und Spitze, das Prinzessin Diana 1996 zur Dior-Jubiläumsgala in New York trug. „Er liebte die Idee von Aristokratie und hatte eine romantische Sicht auf die Vergangenheit“, sagt Kuratorin Cullen.

Kleider der „Frühjahr/Sommer 2018“-Kollektion des Modelabels Christian Dior von der Designerin Maria Grazia Chiuri und ein Fächer aus den Jahren 1950 bis 1955. Bild: Alastair Grant, dpa

Die Royals erwiderten diese Liebe – weshalb es den Designer, der 1957 starb, auch immer wieder nach Großbritannien zog. „Ich liebe die englischen Traditionen, die englische Höflichkeit, die englische Architektur. Ich liebe sogar die englische Küche“, erklärte Christian Dior einmal. Dessen Nachfolger, darunter Yves Saint Laurent, sollten die Marke, die heute zum Luxusgüterkonzern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) gehört, nicht minder prägen. Und: Obwohl die Londoner Schau zwar in Teilen auf der Retrospektive in Paris im vergangenen Jahr basiert, hat sie doch ihren eigenen Stil gefunden.

