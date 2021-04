Zehn Jahre nach seinem Tod: Nicole Heesters fehlt ihr Vater Jopi

Exklusiv Schauspielerin erzählt: "Mein Vater hat zu mir immer gesagt: Nicole, ich bin vielleicht für dich das Sprungbrett, aber springen muss du selber."

Nicole Heesters fehlt ihr vor zehn Jahren verstorbener Vater Jopi. „Jetzt, wo mein Vater nicht mehr da ist, vermisse ich ihn schmerzlich. Wir hatten im Grunde ein sehr gutes Verhältnis zueinander“, sagt die 84-jährige Schauspielerin im Interview mit unserer Redaktion. Der Name Heesters habe sie ein Leben lang begleitet. „Mal war es ein Vorteil, selten ein Nachteil“, erklärt sie. „Im Grunde bin ich schon stolz auf meinem Vater und stolz auf diesen Namen. Wir haben beide unser Möglichstes getan, dass der Name einen guten Ruf hat. Mein Vater hat zu mir immer gesagt: Nicole, ich bin vielleicht für dich das Sprungbrett, aber springen muss du selber.“ Diesen Rat habe sie beherzigt.

Der Entertainer Johannes Heesters, seine Frau Simone hinten stehend und seine Töchter Nicole (rechts) und Wiesje im Jahr 2009. Foto: Ursula Düren, dpa

Jopi Heesters starb im fast schon biblischen Alter von 108 Jahren. Trotzdem sagt seine Tochter, sie würde sich mich dem Thema Altern nicht bewusst befassen: „Ach Gott, nein! Ich denke gar nicht daran. Ich bete zu Gott, dass ich gesund und unabhängig bleibe.“ Der Welt zuzuschauen sei schon ganz schön, aber nur, wenn man selbst noch in Form sei. „Wenn die Lebensqualität nicht mehr stimmt, dann soll es bitteschön auch zu Ende gehen“, sagt die Heesters-Tochter.

Nicole Heesters fehlt der Smalltalk mit Mitmenschen

In der Corona-Zeit fehlt ihr insbesondere der ganz alltägliche Smalltalk mit ihren Mitmenschen: „Ja, ich vermisse auch den Austausch und nicht nur immer das blöde: Na, wie geht’s? Da antworte ich dann stets: Wenn Sie das wirklich wissen wollen, müssen Sie sich jetzt Zeit nehmen. Dann sind Leute meist schon weg.“ Sie selbst schätze ihr Leben sehr. „Ich will tatsächlich die Momente genießen. Ich möchte den Tag leben. Dabei geht es nicht um finanziellen Sachen. Dazu brauche ich nur auf einer Bank zu sitzen und auf eine grüne Wiese zu gucken. Oder ich sitze in meiner Wohnung und schaue die Bücher an, die ich ein Leben lang gesammelt habe. Es kann aber auch eine herrliche Tasse Tee sein, bei der man sich denkt: Mein Gott, geht’s mir gut! Das alles macht mein Leben schön.“

