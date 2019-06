11:53 Uhr

Zehn Kitas in Essen erteilen Eltern Handyverbot

In zehn Essener Kindertagesstätten gilt seit kurzem: Handys aus, jetzt sind die Kinder dran! Was es damit auf sich hat und was die Einrichtungen erreichen wollen.

Eigentlich sollte man meinen, dass es in Kindertagesstätten ausschließlich um die Betreuung und Versorgung der Kinder gehen sollte. Doch seit das Smartphone zum treusten Begleiter des Menschen geworden ist, ist das nicht offenbar immer selbstverständlich. Das soll sich nun ändern, finden Mitarbeiter von Kindertagesstätten in Essen.

Handyverbot in Essen: Kinder mahnen mit Kelle und Warnweste

Wie nun bekannt wurde, gilt in zehn Essener Kitas seit Dienstag eine neue Regelung. Die Nutzung von Smartphones innerhalb der Einrichtungen ist ab sofort untersagt. Das Verbot betrifft sowohl die Eltern, als auch die Erzieher der Kinder. Lediglich in den Pausen sei es den Mitarbeiten gestattet, das Handy zu nutzen. Für Telefonate mit den Eltern und sonstige Anliegen stehen Festnetztelefone zur freien Verfügung.

Auf die Durchsetzung des Verbots achten die Kinder selbst. Sie wurden mit "Handyfrei-Kellen" und Warnwesten ausgestattet, mit denen sie ihre Eltern und Erzieher auf eine unerlaubte Nutzung aufmerksam machen sollen. Laut Tanja Sager vom Kita-Träger CSE in Essen sei genau das der richtige Weg: "Es ist etwas anderes, wenn die Kinder die Eltern ermahnen, als wenn das von den Erziehern kommt."

Kita-Sprecherin in Essen: "Kinder brauchen mehr Aufmerksamkeit"

Den Kita-Leitungen sei in letzter Zeit vermehrt aufgefallen, dass die Eltern häufig das Handy in der Hand halten, wenn sie ihre Kinder zur Kindertagesstätte bringen oder sie wieder abholen. Das Verbot soll nun bewirken, dass die Eltern ihren Kindern wieder mehr Zeit schenken. "Uns ist wichtig, dass die Kinder in unseren Einrichtungen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen", betont Sager.

Bei Veranstaltungen in den Kitas habe sich das Verbot bereits bewährt. Aus Datenschutzgründen sei die Handy-Nutzung da grundsätzlich untersagt. Aber auch bezüglich des neuen allgemeinen Verbots habe es bislang durchweg positive Resonanz gegeben. Laut Sager seinen sich viele Eltern ihrer Handynutzung innerhalb der Kindertagesstätte vor Einführung des Verbots überhaupt nicht bewusst gewesen.

