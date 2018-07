Zehn Menschen sterben bei Busunglück in der Region Schytomyr

Hintergründe unklar

Verletzte bei Messerangriff in Linienbus

Großeinsatz der Polizei in Lübeck nach einer rätselhaften Tat: In einem Linienbus greift ein 34-jähriger Mann unvermittelt Fahrgäste mit einem Messer an. Mehrere Menschen werden verletzt, der Täter gestellt. Die Hintergründe sind am frühen Abend noch unklar.