"Zehn Rosen": So wird der "Polizeiruf 110" aus Magdeburg heute Panorama

Geht ein Serienmörder in Magdeburg um? Brasch und Köhler ermitteln in einem Polizeiruf, in dem nichts ist, wie es zuerst scheint. Lohnt sich "Zehn Rosen"? Die Kritik.

"Zehn Rosen" heißt der neue "Polizeiruf 110" aus Magdeburg, der am Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Es ist der vorletzte Auftritt von Matthias Matschke als Dirk Köhler im Polizeiruf.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" heute aus Magdeburg im Schnellcheck

In einem verlassenen Hinterhof Magdeburgs wird die schwer zugerichtete Leiche einer jungen Frau gefunden. Das Mordopfer Kim Pohlmann ist an den Füßen gefesselt. Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) vermutet aufgrund der symbolischen Fesselung einen Serientäter.

Ihr Kollege, Hauptkommissar Dirk Köhler (Matthias Matschke), forscht in der Datenbank nach vergleichbaren Fällen. Mit Hilfe ihres Vorgesetzten Lemp (Felix Vörtler) stoßen die Ermittler auf den Mord an der Prostituierten Jessica Peschke, deren Leiche auf dieselbe Weise gefesselt war. Verdächtigt wurde damals der mit Jessica befreundete Paul Schilling. Doch mangels eindeutiger Beweise musste man ihn wieder freilassen.

Brasch (Claudia Michelsen) bekommt erste Infos vom Rechtsmediziner (Henning Peker). Bild: Stefan Erhard, MDR

Mittlerweile heißt Paul Schilling nach einer Geschlechtsangleichung Pauline (Alessija Lause). Die Transfrau gerät erneut unter Verdacht, denn sie kannte auch das aktuelle Mordopfer. In der psychiatrischen Praxis, in der sie das Gutachten für ihre Operation anfertigen ließ, arbeitete Kim als Arzthelferin.

Doch Pauline bleibt nicht die einzige Verdächtige. Hauptkommissarin Brasch findet Hinweise darauf, dass der Exfreund der toten Kim, Jan Freise (Sven Schelker), sie in seinem Keller gefangen hielt. Irgendjemand muss Kim dort gefunden und aus dem Verlies befreit haben. Indem Brasch und Köhler die zwei Hauptverdächtigen immer stärker einkreisen, erkennen sie, dass der Täter Katz' und Maus mit ihnen spielt.

Kritik: Lohnt es sich, heute beim Polizeiruf "Zehn Rosen" einzuschalten?

Das muss man dem „Polizeiruf 110“ lassen: Die Krimireihe, die aus dem Osten stammt, ist immer häufiger dem Tatort überlegen. Ein Beweis dafür ist der jüngste Fall aus Magdeburg. Angesiedelt ist „Zehn Rosen“ zwischen einer Fabrikruine und trister Wohnbebauung. Allerdings werden die Bewohner in Wirklichkeit wohl nicht so jammern wie die Dortmunder jüngst beim Tatort. Gilt Magdeburg doch ohnehin nicht als attraktivste Stadt Deutschlands.

Attraktiv ist dagegen die spannende Geschichte, die mit einem sexualpsychologisch aufgeladenen Mord an der gefesselt aufgefundenen Kim und einer Schar eigenwilliger Figuren aufwartet. Dazu gehört Hauptkommissarin Brasch, die die von ihr gewohnte harte Schale der Einzelgängerin zusehends aufbricht, um als einfühlsame Ermittlerin Zugang zu Transfrau Pauline („Paul“) Schilling zu finden. Sie drängt die Tatverdächtige am Ende sogar, sich für ihr Recht und ihre Freiheit einzusetzen.

Brasch (Claudia Michelsen) und Köhler (Matthias Matschke) befragen Pauline (Alessija Lause) zum alten Fall. Bild: Stefan Erhard, MDR

Dagegen wirkt Matthias Matschke in dem komplizierten Konstrukt als Kollege Dirk Köhler diesmal überraschend blass. Tatsächlich ist „Zehn Rosen“ weniger ein Krimi als eine Psycho-Studie, in der Männer keine Helden sind. Dieser „Polizeiruf 110“ ist ein eindrucksvoll gespielter Frauenfilm. Mit der Blumenhändlerin Pauline (Kompliment an Alessija Lause) zieht sich ein roter Faden durch den Film. Zehn in Paulines Laden gekaufte Rosen wollte Brasch ihrem Chef eigentlich zum Dienstjubiläum schenken. Am Schluss jedoch liegen sie verblüht im Auto. „Wollen Sie ein paar neue?“ Brasch antwortet nicht auf die Frage Paulines. Aber sie macht ihr Mut: „Viel Glück!“

Zugegeben, das ist eine komplizierte Transgender-Geschichte, die von Frauen mit gescheiterten Lebensläufen handelt. Und wo doch Hoffnung besteht, wie in den Szenen, die Doreen Brasch mit ihrem Lover, dem Polizeipsychologen Wilke, zeigen. Man muss kein Fan von Claudia Michelsen sein, um sie hier in dem Facettenreichtum ihres Spiels großartig zu finden.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im "Polizeiruf 110" heute

Hauptkommissarin Doreen Brasch: Claudia Michelsen

Hauptkommissar Dirk Köhler: Matthias Matschke

Kriminalrat Uwe Lemp: Felix Vörtler

Psychologe Wilke: Steven Scharf

Pauline Schilling "Paul": Alessija Lause

Ulf Meier: André Jung

Jan Freise: Sven Schelker

Kommissare: Brasch und Köhler sind das Polizeiruf-Team in Magdeburg

Claudia Michelsen ermittelt als Doreen Brasch seit 2013 im Polizeiruf in und rund um Magdeburg - zunächst an der Seite von Jochen Drexler, gespielt von Sylvester Groth, seit 2016 gemeinsam mit Dirk Köhler.

Brasch hat ein außerordentlich gutes Gespür für Menschen und ist eine hervorragende Ermittlerin. Sie folgt ihrer Intuition und liegt häufig damit richtig. Die Kehrseite der Medaille ist, dass sie manchmal dazu neigt, sich leidenschaftlich zu verrennen und auch mal in die falsche Person zu verbeißen.

4 Bilder "Polizeiruf 110": Wer ermittelt wo? Bild: Stefan Erhard, MDR

Matthias Matschke ermittelt an diesem Sonntag zum vorletzten Mal als Dirk Köhler im Magdeburger "Polizeiruf 110". Der 50-Jährige hatte im August des Vorjahres sein Ende als "Polizeiruf"-Ermittler verkündet. Zum letzten Mal wird Matschke laut dem Mitteldeutschen Rundfunk Anfang Juli in der Folge "Mörderische Dorfgemeinschaft" zu sehen sein. Ein neuer Partner für Brasch werde nicht gesucht.

Hier finden Sie Porträts zu allen Polizeiruf-Teams, die derzeit im Einsatz sind.

