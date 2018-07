vor 37 Min.

Zehn Tote und 73 Verletzte bei Zugunglück Panorama

Bei einem Zugunglück im Nordwesten der Türkei sind am Sonntag mindestens zehn Menschen getötet worden.

Mindestens 73 weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete das Staatsfernsehen am Abend unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Der Zug mit rund 360 Passagieren an Bord war auf dem Weg von Kapikule an der bulgarischen Grenze nach Istanbul.

Sechs Waggons seien in der Region Tekirdag entgleist, berichtete der Sender TRT Haber. Mehr als hundert Krankenwagen seien zum Unglücksort entsandt worden. Der Gouverneur der Region, Mehmet Ceylan, machte schlechtes Wetter für das Unglück verantwortlich. (afp)

