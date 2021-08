Bravo wird 65: Wie wir mit der Jugendzeitschrift groß geworden sind

Für Generationen von Teenagern war die Bravo der Inbegriff der Jugend. Zwei Kolleginnen und zwei Kollegen erzählen von ihren ganz persönlichen Erfahrungen.

Als am 26. August 1956 die "Zeitschrift für Film und Fernsehen" mit dem Titel Bravo zum ersten Mal erschien, war das ein Meilenstein. Generationen von Jugendlichen haben seitdem darin erfahren, was ihre Stars sie wissen lassen wollen, und sich Liebes-Tipps bei "Dr. Sommer" geholt. Zwei Kolleginnen und zwei Kollegen unserer Redaktion berichten von ihrer Bravo-Vergangenheit.

In der Bravo stand alles über Paddy

Nie war eine Wahl so wichtig wie das offizielle Bravo-Votum zum beliebtesten Kelly-Family-Mitglied im Jahr 1996. Natürlich wusste ich schon vorher, dass Paddy am Ende das Cover zieren würde. Schöner lächelte keiner. Jeden Schnipsel über die Familie, an deren Haare keine Schere durfte, habe ich im Alter zwischen zehn und 13 in einem Ordner – ach, nennen wir es Schrein – gesammelt. Er war dicker als die Mappe mit all dem Steuer- und Versicherungskram von heute – und er speiste sich zu 98 Prozent aus Bravo-Artikeln.

Zehn Fakten über die Bravo 1 / 10 Zurück Vorwärts Am 26. August 1956, vor 65 Jahren, erschien die erste Bravo als „Zeitschrift für Film und Fernsehen“. Preis: 50 Pfennig.

Auf der ersten Titelseite war Marilyn Monroe abgebildet. Zum Vergleich: Auf dem jetzigen August-Cover sind die TikTok-Influencer Nic Kaufmann und Benji Krol drauf.

Die ersten Bravo-Preise, die „Ottos“, gingen 1957 an Maria Schell und James Dean, der erste Starschnitt zeigte im Jahr 1959 Brigitte Bardot in Lebensgröße.

1966 holte die Zeitschrift die Beatles zur „Blitztournee“ nach Deutschland.

1967 wurde Bravo mit OK vereinigt und für kurze Zeit unter dem Titel Bravo/OK geführt.

1969 meldete sich Aufklärer „Dr. Sommer“ erstmals zu Wort, und drei Jahre später erschien die erste Foto-Lovestory mit dem Titel „Birgits erste Liebe“.

Der Musik-Journalist Alexander Gernandt, der zwischen 1988 und 2013 bei der Bravo arbeitete, zuletzt als Chefredakteur, hat allein Michael Jackson 16 Mal interviewt. Und: Er erlebte, wie eine damals unbekannte Band namens „Take That“ bei der internen Weihnachtsfeier der Redaktion in München auftrat – noch bevor sie Mädchen in ganz Europa ins Kreisch-Delirium versetzte. Die Münchner Redaktion gibt es seit Anfang dieses Jahres nicht mehr. Die Inhalte der gedruckten Ausgabe kommen von einem externen Redaktionsbüro aus Köln.

Die Bravo lockt längst nicht mehr die Massen früherer Tage an. In ihren besten Zeiten erschien die Zeitschrift mit einer Auflage von 1,6 Millionen Exemplaren und erreichte damit bis zu sechs Millionen Leserinnen und Leser. Derzeit liegt die Auflage bei knapp 83.000. Früher ging das gedruckte Heft jede Woche, später alle 14 Tage in den Verkauf. Heute erscheint es nur noch alle vier Wochen. Jetzt stünden die digitalen Kanäle im Mittelpunkt, sagt die zuständige Chefredakteurin Yvonne Huckenholz. Auf Instagram hat die Bravo nach Angaben des Verlags mehr als 579.000 Follower, auf TikTok mehr als 270.000.

Über die Jahre wurden mehrere Schwester-Zeitschriften auf den Markt gebracht, existent sind noch Bravo Girl und Bravo Sport.

Seit 1992 erscheint mit den „Bravo Hits“ eine Serie von Musik-Samplern. (AZ mit dpa)

Meine Bezugsquelle war die Tanke, an der Oma einmal die Woche ihren Mitsubishi vorfuhr. Heute noch höre ich das „Raaaatsch!“, mit dem sie die „Dr. Sommer“-Seiten zensierte. Ein bisschen peinlich auf dem Pausenhof – aber auch nicht so wichtig, solange danach ein neues Kelly-Poster meine Zimmerwände zierte. Ja, das der Boygroup „Caught in the Act“ habe ich schon auch rausgetrennt – für den Platz hinter der Zimmertür, der nicht gut genug war für den strahlenden Sieger der Bravo-Kelly-Wahl.

Sarah Ritschel, 35, las ihre erste Bravo mit etwa zehn. Später dann auch die Homestorys ihres einst geliebten FCB in der Bravo Sport.

Trotz Dr.Sommer war in der Bravo ein bisschen tote Hose

Natürlich hat niemand von uns den Playboy wegen der langen Interviews gekauft. Der wurde zügig in der Mitte aufgeklappt, um dem juvenilen Forscherdrang Genüge zu tun. So war das eigentlich auch mit der Bravo. „Dr. Sommer“ galt zwar grundsätzlich als eher peinlich, doch wenn der erste Flaum sprießt und die Eltern keine vernünftigen Antworten auf Fragen aus dem Bereich der Körpermitte geben, konnte vielleicht die Bravo ein wenig das Dunkel lichten. Tat sie eher selten, aber immerhin gab sie ein wenig Anschauungsunterricht.

Musikalisch war das Blatt reichlich tote Hose. Wer in den 70er Jahren 18 Mal die Clowns von den Bay City Rollers auf den Titel hob, gefolgt von David und Shaun Cassidy sowie Bernd Clüver, war nicht ernst zu nehmen. Zumal die Bravo schon immer die Bild für Jugendliche war: wenig Text, viel Bild. Doch Bands wie UFO, Uriah Heep oder Genesis kamen eigentlich nie vor. Trotzdem: Sobald das Ding irgendwo lag, musste es durchgeblättert werden. Und sei es, um sich aufzuregen oder – selten – anregen zu lassen.

Ronald Hinzpeter, 60, musste sich die Bravo nicht kaufen, die lag bei der kleinen Schwester oder bei Freunden rum.

Die Bravo zeigt dir dein echtes Alter

Mein geistiges Alter beträgt irgendwas zwischen 40 und 50. Zumindest wenn es nach dem Bravo-Psychotest aus dem Herbst 2020 geht. Die Zeitschrift wurde (natürlich nur aus Spaß und wegen der gemeinsamen alten Erinnerungen) anlässlich des Geburtstags einer Freundin gekauft. Warum laut dieser Auswertung aus 24 Jahren auf einmal 44 werden? Na ja, wegen solcher Fragen wie: „Wilde Kissenschlacht oder ein gutes Buch lesen?“ oder „Wie reagierst du auf Kritik? Antwort a): Ich stürme aus dem Raum und schlage die Tür zu oder Antwort b): Ich höre sie mir erst einmal an.“

Das Titelbild der ersten Bravo-Ausgabe vom 26. August 1956 zeigt unter anderem die Schauspielerin Marilyn Monroe. Foto: Bravo, dpa

Die Zeiten der Übernachtungspartys, der knallenden Zimmertüren und der Bravo sind lange vorbei. Amüsant war es trotzdem, mal wieder durch absurde „Dieses Horoskop passt am besten zu dir“-Artikel und „Dr. Sommer“-Seiten zu blättern. Wobei wir Letztere das erste Mal angeschaut haben. Früher wurden sie direkt nach dem Kauf des Hefts mit Tesafilm zugeklebt – falls der kleine Bruder das Heft findet. Und eigentlich auch, weil man nackte Männer eklig fand.

Sophia Huber, 24, hat ihre erste Bravo mit etwa elf Jahren bei einer Schulfreundin gelesen – die hatte die Zeitschrift abonniert.

Es ging auch ohne Bravo

Das klingt jetzt schwer nach Therapiesitzung, aber es war nun mal so: Ich war anders als die anderen. Ja, die schauten anfangs so, als hätte mir Oma das Magazin Das Opernglas aufs Auge gedrückt. Dabei habe ich selber zweifuchzig (D-Mark!) auf den Tisch gelegt für: Pop/Rocky.

Jawohl, weil die Bravo sprach mich nicht an, außerdem las meine Schwester die, und weil ich Phasen hatte, in denen ich meine Schwester nicht ansprach – Pop/Rocky also. Kam, das muss ich mit heutigen Augen betrachtet zugeben, in den 80er Jahren trashiger daher als die große Konkurrenz. War aber inhaltlich auch nicht viel anders, inklusive Liebe und andere Sorgen – außer vielleicht einen Tick musikalischer. Alle zwei Wochen ging’s in den Kiosk gleich an der Schule: eine Pop/Rocky, eine Sport-Bild. Irgendwann glotzten die anderen nicht mehr. Ich bald auch nicht mehr in die Pop/Rocky. Warum? Ich weiß es nicht.

Danke Google. Dort steht: Pop/Rocky 1998 eingestellt – soll aber im Oktober wiederbelebt werden. Vielleicht schau ich mal rein. Sollen die anderen doch schauen.

Andreas Frei, 50, hat keinerlei Erinnerung an die erste Bravo, die bei der Schwester herumlag. Auch nicht so schlimm.