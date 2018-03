Zeitumstellung: Wann beginnt denn die Sommerzeit 2018?

vor 49 Min.

Die Zeitumstellung 2018 wird Ende März die Sommerzeit einläuten - und uns abermals eine Stunde Schlaf stehlen. Wann die Uhren dieses Jahr vorgestellt werden.

Wann ist 2018 Zeitumstellung auf Sommerzeit? Die Frage nach diesem Datum dürfte schon wieder den einen oder anderen Menschen umtreiben. Denn tatsächlich müssen auch dieses Jahr wieder die Uhren umgestellt werden. Einer schnellen Abschaffung der Sommerzeit erteilte das EU-Parlament, das diese Frage prüfte, erst kürzlich eine Absage.

Das entscheidende Datum ist 2018 der 25. März. An diesem Sonntag, morgens um zwei Uhr, stellt Europa die Uhr um eine Stunde vor. Aus zwei Uhr wird drei Uhr - mit der Folge, dass uns eine Stunde "gestohlen wird".

Zeitumstellung 2018 auf Sommerzeit: Dieses Jahr am 25. März

Seit 1980 gibt es die Sommerzeit in Deutschland, seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern einheitlich die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück.

Der Nutzen ist umstritten: Laut Umweltbundesamt knipsen die Deutschen wegen der Zeitumstellung im Sommer tatsächlich abends weniger häufig das Licht an - im Frühjahr und Herbst jedoch wird morgens dafür mehr geheizt. Außerdem sehen Mediziner Gesundheitsrisiken für empfindsame Menschen.

Vor oder zurück? Merksätze zur Zeitumstellung 1 / 6 Zurück Vorwärts "Immer zum Sommer hin." Also im Frühjahr eine Stunde vor, im Herbst eine Stunde zurück.

"Zeitumstellung funktioniert wie das Thermometer" - im Frühjahr plus und im Winter Minus.

"Früher aufstehen im Frühjahr", denn die Uhr wird vorgestellt und die Schlafzeit verringert sich um eine Stunde.

"Bei der Zeitumstellung ist es wie mit den Gartenmöbeln." Im Frühjahr kommen sie VOR die Tür, im Herbst ZURÜCK in den Schuppen.

"Im Winter gibt es Winterschlaf." Eine Stunde mehr Schlaf, denn die Uhren werden zurückgestellt.

"Spring forward, fall back." Im Frühling (spring) den Zeiger eine Stunde vordrehen, im Herbst (fall) eine Stunde zurück.

Viele Menschen sind schlichtweg genervt von der Zeitumstellung auf Sommerzeit. Dennoch kann es bis zu einer Abschaffung noch dauern. Im Januar forderte das EU-Parlament die EU-Kommission dazu auf, Vor- und Nachteile der Zeitumstellung genau unter die Lupe zu nehmen und die Regelung gegebenenfalls abzuschaffen.

Zeitumstellung 2018: EU-Kommission denkt über die Abschaffung der Sommerzeit nach

Nun liegt der Ball bei der EU-Kommission. Sollte sie zum Schluss kommen, dass der Schaden der Zeitumstellung überwiegt, könnte sie den Mitgliedstaaten und dem Parlament einen Vorschlag zur Änderung der entsprechenden Richtlinie unterbreiten. "Wenn die Kommission willens ist und die Mitgliedsstaaten bereit sind mitzumachen, könnte das schon im nächsten Jahr greifen. Wenn keiner mitmacht, wird es auch im nächsten Jahr eine Zeitumstellung geben", sagte der EU-Abgeordnete Markus Ferber in einem Interview. (AZ)

