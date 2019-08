vor 17 Min.

"Zelda: Link's Awakening" - Release, Gameplay, Trailer, Kritik zum Spiel

Im September ist es so weit: Nintendo veröffentlicht "Zelda: Link's Awakening" für die Nintendo Switch. Alle Infos zu Release, Gameplay, Trailer, Kritik des Remakes.

Von Lisa Gilz

Im Juni 1993 wurde von Nintendo das erste Spiel unter dem Namen "Zelda: Link's Awakening" für den Game Boy veröffentlicht. Es gab eine Neuauflage für den Game Boy Color und eine Wiederveröffentlichung für den Nintendo 3DS. Nach 26 Jahren ist es jetzt so weit, dass die erste komplett überarbeitete Version für die Nintendo Switch erscheint. Schon im Februar veröffentlichte Nintendo über die Plattform Youtube einen Trailer zur Story und kündigte die Neuauflage für den 20. September an.

Story, Gameplay, Trailer: Was erwartet die Spieler von "Link's Awakening"?

Old but gold: Erneut führt es Link durch einen Schiffbruch auf die Insel Cocolint, auf der er sich verschiedenen Aufgaben stellen muss. Im Zentrum seiner Reise steht wieder das Ei des Windfisches, das sich auf der Spitze einer Berges befindet und Links Rettung von der Insel darstellt. Nintendo hat neben dem Teaser zur Story, auch schon zwei Trailer zum Gameplay released. Dynamisch folgt das Spiel dem Helden Link auf seiner Mission. Die 8-bit Grafik des Originals wurde durch eine niedliche 3D-Optik ersetzt, aber die Gestaltung der Story und der einzelnen Levels orientieren sich stark am Orginal.

Als Link erforscht der Spieler die Insel Cocolint und sammelt Musikinstrumente, um den Windfisch zu wecken und nach Hause zu kommen. Es gibt mehrere Dungeons zu erkunden, Rätsel zu lösen und Feinde zu besiegen. Inselbewohner helfen dem Spieler und geben Ratschläge. Zum originalen Soundtrack gibt es neue Features wie den Chamber-Dungeon, der durch mehrere Errungenschaften in einzelnen Kammern freigespielt wird. Zusätzlich kann ein Spieler durch eine "Legend of Zelda"-amiibo-Figur neue Kammern und Mini-Spiele freischalten.

Nintendo hat speziell für die Veröffentlichung von "Zelda: Link's Awakening" eine neue amiibo Figur designed, das Feature funktioniert aber mit jeder Figur aus der Zelda-Reihe. Die Figuren sind eine Produktreihe von Nintendo, die durch Near Field Communication (NFC) mit der Wii U, dem Nintendo 3DS und der Nintendo Switch interagieren können. Sie werden zum Freischalten zusätzlicher Boni, wie im Beispiel "Zelda: Link's Awakening", benutzt.

Kritik zu "Link's Awakening": "Legend of Zelda"-Fans sind begeistert

Für viele Gamer wird mit der Neuauflage ein Spiel wiederbelebt, dass sie schon in der Kindheit geliebt haben. Das spiegeln auch Artikel und Kritiken zu "Zelda: Link's Awakening" wieder. Doch so groß die Freude über das Spiel ist, stoßen sich viele an dem Grafik-Stil an. Sätze, in denen die Charaktere wie kleine Plastikfiguren beschrieben werden, tauchen online häufiger auf.

Preis: Wie teuer wird "Zelda: Link's Awakening" für Nintendo Switch?

Einen offiziellen Preis von Nintendo gibt es noch nicht. Anbieter wie Amazon, Otto oder Media Markt listen das Spiel im Vorverkauf für 59,99 Euro. Kleinere Online-Anbieter bieten es aber günstiger an.

