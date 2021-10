Infos zu "Zervakis & Opdenhövel. Live": Gäste, Thema, Sendetermine und Übertragung

Kürzlich ist das neue ProSieben-Format "Zervakis & Opdenhövel. Live" gestartet. Sendetermine, Sendezeit und Übertragung - wir haben alle Infos zur Sendung im Überblick.

Heute läuft beim TV-Sender ProSieben eine weitere Folge des neuen Formats "Zervakis & Opdenhövel. Live". Darin beschäftigen sich die Moderatoren Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel Woche für Woche über zwei Stunden hinweg mit tagesaktuellen Geschehnissen und Themen unserer Zeit. Dazu begrüßen sie in ihrem Studio Betroffene, Verantwortlichen und prominente Gäste.

Senderchef Daniel Rosemann hat genaue Vorstellungen davon, wie das neue Format bei den Zuschauern ankommen soll: "In unserem neuen ProSieben-Journal 'Zervakis & Opdenhövel. Live' wollen wir unser Publikum informativ unterhalten und mit relevanten Themen fordern, ohne dabei anstrengend zu sein."

Sie wollen mehr über "Zervakis & Opdenhövel. Live" erfahren? Wir haben alle Informationen rund um Sendetermine, Sendezeit und Übertragung der Folgen live im TV und Stream für Sie in unserer Übersicht zusammengefasst. Außerdem stellen wir Ihnen kurz die Moderatoren vor.

Video: ProSieben

Themen heute bei "Zervakis & Opdenhövel. Live"

Das sind die Themen von "Zervakis & Opdenhövel Live" heute am 25. Oktober 2021: Die heutige Sendung von "Zervakis & Opdenhövel" dreht sich um vier verschiedene Themen:

" Covid-19 und die Impfung: Die Sorge vor dem Impfdurchbruch": Wie oft kommen Impfdurchbrüche wirklich vor? Warum sind weitere Impfungen dennoch wichtig? Helfen Booster-Impfungen im Kampf gegen die Pandemie? All diese Fragen sollen in der heutigen Sendung von " Zervakis & Opdenhövel Live" beantwortet werden.

Wie oft kommen Impfdurchbrüche wirklich vor? Warum sind weitere Impfungen dennoch wichtig? Helfen Booster-Impfungen im Kampf gegen die Pandemie? All diese Fragen sollen in der heutigen Sendung von " & Live" beantwortet werden. "Missbrauchsfälle im Sport ": Zu Gast sind heute Betroffene, die selbst schon Missbrauchsopfer sexualisierter Gewalt im Sport geworden sind und Menschen, die versuchen gegen das Problem vorzugehen.

Zu Gast sind heute Betroffene, die selbst schon Missbrauchsopfer sexualisierter Gewalt im geworden sind und Menschen, die versuchen gegen das Problem vorzugehen. " #ZOL trifft Tessa Ganserer": " Zervakis & Opdenhövel Live" stellt heute eine der zwei neuen trans*Abgeordneten im Deutschen Bundestag vor.

" & Live" stellt heute eine der zwei neuen trans*Abgeordneten im Deutschen vor. "Happy Halloween: Duell der Horror-Häuser": Halloween steht vor der Tür. Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel gehen der Frage nach, welche Familie ihr Haus am gruseligsten dekoriert hat.

Laut ProSieben sind Änderungen des Programms von "Zervakis & Opdenhövel. Live" jederzeit möglich.

"Zervakis & Opdenhövel" live auf ProSieben: Sendetermine und Sendezeit

ProSieben zeigt "Zervakis & Opdenhövel. Live" am Montagabend. Die Folgen werden immer wöchentlich zur Prime-Time, also um 20.15 Uhr, zu sehen sein.

Produziert wird "Zervakis & Opdenhövel. Live" von Redseven Entertainment. Gesendet wird das Format live aus Unterföhring.

Übertragung von "Zervakis & Opdenhövel. Live": So sehen Sie die Sendung live im TV und Stream

Die Sendung wird wöchentlich beim TV-Sender ProSieben zu sehen sein. Zuschauer haben dabei die Möglichkeit, die Folgen des Formats sowohl im Fernsehen als auch per Stream zu verfolgen.

Haben Sie eine Sendung verpasst? Kein Problem, ganze Folgen von "Zervakis & Opdenhövel Live" können ganz einfach in der Wiederholung abgerufen werden. Das ist entweder direkt über die ProSieben-Website oder über die Streaming-Plattform Joyn möglich. Die Basis-Version von Joyn ist kostenlos, für die werbefreie Premium-Version "Joyn+" werden Gebühren in Höhe von 6,99 Euro monatlich fällig.

"Zervakis & Opdenhövel Live": Das sind die Moderatoren Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel

Linda Zervakis

Linda Zervakis wurde am 25. Juli 1975 in Hamburg geboren. Bekannt wurde sie insbesondere durch ihre Tätigkeit als Nachrichtensprecherin für die "Tagesschau", die sie von 2013 bis 2021 ausübte. Damit ist jetzt allerdings Schluss - fortan wird die Deutsch-Griechin gemeinsam mit Matthias Opdenhövel ihr eigenes Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live" moderieren: "Für mich war es an der Zeit für eine neue Herausforderung, ich wollte etwas Neues wagen.", sagt die 46-Jährige.

Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel wurde am 25. August 1970 in Detmold geboren. Bekanntheit erlangte er im TV vor allem durch seine Tätigkeit als Fernsehmoderator bei verschiedenen Privat-Sendern und Sportsendungen. Auf seine eigene Show freut sich der 50-Jährige schon vorab: "Das Schöne an 'Zervakis & Opdenhövel. Live' ist, dass wir die komplette Palette an Themen bedienen können: Wir können spannende, lustige oder nachhaltige Geschichten erzählen."