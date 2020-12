vor 1 Min.

Zeugnis für Deutschland auf RTL: Gäste und Sendetermin

In der neuen RTL-Show "Zeugnis für Deutschland" werden Schulnoten an die Bundesrepublik verteilt. Alle Infos zum Sendetermin und den Gästen haben wir hier für Sie.

RTL will in dem neuen Show-Format "Zeugnis für Deutschland" Schulnoten in verschiedenen Kategorien an unser Land verteilen. Neben prominenten Gästen, die über die Fakten in den verschiedenen "Fächern" und "Nebenfächern" wie Sicherheit und Bildung diskutieren, dürfen auch die Zuschauer in den entsprechenden Kategorien Deutschland bewerten. Durch die Sendung führt Moderatorin und Entertainerin Barbara Schöneberger. Alle Infos zum Ablauf der Sendung, den prominenten Gästen und zum Sendetermin haben wir hier für Sie.

"Zeugnis für Deutschland": Sendetermin

Die neue Show "Zeugnis für Deutschland" gibt es am 29. Januar 2021 um 20.15 Uhr live bei RTL zu sehen. Das TV-Event steht zudem nach der Ausstrahlung als Wiederholung auf Abruf bei TV NOW zur Verfügung. Um den Live-Stream sehen zu können, benötigen Sie eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft bei dem Streaming-Anbieter. TV NOW-Premium kostet nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat. Nach einer kostenlosen Testphase von 30 Tagen ist das Angebot jedoch monatlich kündbar.

"Zeugnis für Deutschland": Vorschau und Gäste

Insgesamt soll Deutschland in folgenden sechs Haupt- und drei Nebenfächern geprüft werden: Umwelt, Urlaub, Bildung, Miteinander, Sicherheit, Gesundheit sowie Corona, Nationalmannschaft und unser Selbstbild. Jeder Themenbereich wird von einem der prominenten Gäste vorgestellt. Dabei werden die positiven Nachrichten in einem weißen Studio und die negativen Beiträge in einem schwarzen Studio verkündet. Diese Promis sind bei "Zeugnis für Deutschland" dabei:

Moderator Günther Jauch

Leichtathletin und Weltmeisterin Malaika Mihambo

Comedian Ilka Bessin

Ex-Tageschau-Sprecher Jan Hofer

Comedian Oliver Pocher

Moderator und Comedian Thomas Hermanns

Nachdem die Fakten beleuchtet wurden, diskutieren die Promis dann gemeinsam über die dargebotenen Themen und tauschen ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. Am Ende darf dann jeder von ihnen eine Schulnote (1-6) vergeben, die dann im "Zeugnis für Deutschland" festgehalten wird. Auch das Publikum darf über ein Voting-Tool hier auf dieser Seite abstimmen und Schulnoten vergeben.

Moderatorin Barbara Schöneberger

Die Münchnerin ist bereits seit fast 20 Jahren im deutschen Fernsehen erfolgreich, moderierte zahllose Sendungen und Award-Shows und wurde unter anderem für ihre Moderation von "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen ALLE" 2016 mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Die 46-Jährige moderierte in ihrer langen Karriere unter anderem den "Deutschen Filmpreis", die "Bambi-Verleihung" und das deutsche Finale des Eurovision Songcontests 2020. Auch in mehreren Filmen wie "Freche Mädchen 2" und "Männerherzen" war Schöneberger bereits zu sehen. Die vielseitig talentierte Entertainerin versuchte sich auch an einer musikalischen Karriere und nannte ihr 2007 erschienenes Debüt-Album selbstironisch "Jetzt singt sie auch noch!".

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen