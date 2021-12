Wann kommt "Zoey’s Extraordinary Christmas" im TV? Hier alle Infos zum Weihnachtsfilm

Der TV-Termin für "Zoey’s Extraordinary Christmas" steht fest. Hier finden Sie alle Infos zum Weihnachtsfilm - inklusive Handlung, Übertragung und Darsteller.

"Zoey’s Extraordinary Playlist" wurde bereits mit zwei Staffeln bei Sky übertragen. Fast der gesamt Cast ist nun kurz vor Weihnachten in einem Special im TV und Stream zu sehen. Zuschauer können, wie in der Original-Serie, wieder viele Lieder und Gesangseinlagen erwarten. Hier in diesem Artikel finden Sie den TV-Termin und weitere Infos zum Film, wie Cast und Handlung. Außerdem sehen Sie den Trailer und einige Behind-the-Scenes-Aufnahmen von Hauptdarstellerin Jane Levy.

Das ist der TV-Termin von "Zoey’s Extraordinary Christmas"

Alle Fans der Serie sollten sich folgenden TV-Termin frei halten:

"Zoey’s Extraordinary Christmas" ist am 18. Dezember bei Sky zu sehen.

Übertragung: So sehen Sie "Zoey’s Extraordinary Christmas" im TV oder Stream

Der Weihnachtsfilm wird im Fernsehen bei Sky One und Sky Q zu sehen sein. Außerdem ist der Film über Sky Ticket als Stream abrufbar. Laut Angaben des Anbieters ist Sky Ticket jederzeit kündbar. Für den Stream benötigen Sie lediglich ein internetfähiges Gerät - ein Receiver ist nicht nötig. Auf Sky Ticket können Sie sich mit den beiden Staffeln von "Zoey’s Extraordinary Playlist" die Wartezeit auf den Film verkürzen.

"Zoey’s Extraordinary Christmas": Handlung im Special

Der Weihnachtsfilm setzt die Geschehnisse der Serie "Zoey’s Extraordinary Playlist“ fort. Somit sind Zoey und Max als Paar zu sehen.

"Zoey’s Extraordinary Christmas": Max und Zoey Foto: Lions Gate Television Inc.

Nach dem Tod ihres Vaters muss Zoe zu ihrem Erschrecken feststellen, dass ihre Familie einzeln verreisen möchte, statt Weihnachten zusammen zu feiern. Zoey überredet sie doch zu bleiben und verspricht das Fest zu organisieren. Dabei setzt sie hohe Maßstäbe an sich selbst und merkt, dass ein perfektes Weihnachten schwer alleine zu meistern ist. Mo, Max, Simon und Maggie sind selbstverständlich wieder in dem Special zu sehen und unterstützen Zoey bei ihren emotionalen und verrückten Gefühlsausbrüchen. Zuschauer erwartet mit "Zoey’s Extraordinary Christmas" nicht nur ein "regulärer" Weihnachtsfilm sondern fast schon ein Weihnachtsmusical.

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "Zoey’s Extraordinary Christmas"

Jane Levy spielt auch im Weihnachts-Special die Hauptrolle. Außerdem ist fast der gesamte Hauptcast der Serie wieder zu sehen. Hier der Überblick:

Schauspieler Rolle Mary Steenburgen Maggie Peter Gallagher Mitch Jane Levy Zoey Bernadette Peters Deb Andrew Leeds David Skylar Astin Max Alex Newell Mo Alice Lee Emily John Clarence Stewart Simon Kapil Talwalkar Tobin David St. Louis Fire Marshal Haskins Michael Thomas Grant Leif

Auf Instagram hat Jane Levy 289.000 Abonnenten. Im November hat sie zwei kurze Videos zum Weihnachts-Special hochgeladen, die sie und den Cast bei den Aufnahmen zeigen.

Der Trailer von "Zoey’s Extraordinary Christmas"

Im Trailer ist zu sehen, wie Zoey fast an ihren eigenen Erwartungen an das perfekte Weihnachtsfest verzweifelt - und es gibt kurze Previews zu den Liedern.

Regie, Dauer und Trivia - "Zoey’s Extraordinary Christmas"

Jane Levy war bei den Golden Globes 2021 in der Kategorie "Beste Schauspielerin - Musical oder Comedy" nominiert. Der Film dauert insgesamt 90 Minuten. Richard Shepard hat bei "Zoey’s Extraordinary Christmas" Regie geführt. Austin Winsberg hat das Drehbuch verfasst.

Der Film ist noch nicht erschienen, er hat demnach auch noch keine Bewertung bei der Film- und Seriendatenbank IMDb. Die Original-Serie hat allerdings 8,1 Sterne von den Nutzern erhalten, was ein sehr gutes Ergebnis für eine Comedy-Serie ist.

