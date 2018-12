Zoff zwischen Meghan und Kate? Palast weist Gerüchte zurück

Traumhochzeit, Kindersegen und mehr: Das britische Königshaus war 2018 oft in den Schlagzeilen - und es ist absehbar, dass es auch 2019 nicht langweilig wird.

Bilanz einer Reise

Ein Berg an Geschenken fürs "Baby Sussex"

Woran misst man im britischen Königshaus, ob sich eine Reise gelohnt hat? Wenn es nach dem Interesse geht, war die Pazifik-Tour von Meghan und Harry ein Triumph. Was Geschenke fürs ungeborene Baby betrifft, erst recht. Am Schluss bekam auch die werdende Mutter noch was.