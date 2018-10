14:25 Uhr

Zoll findet bei Kontrolle fast 54.000 Euro Panorama

Die stattliche Summe von umgerechnet fast 54.000 Euro hat der Zoll bei einem Fahrgast entdeckt, der mit der Fähre von Litauen nach Kiel gekommen war.

Wie der Zoll am Dienstag mitteilte, hatte der Reisende aus dem osteuropäischen Raum auf die Frage nach Bargeld am Sonntag zunächst 17.000 Euro angegeben, die er nach eigener Aussage in Lettland für einen Wohnungskauf in Deutschland abgehoben habe. Nach der Durchsuchung seines Autos rückte der Mann eine Dokumentenmappe mit 40.556 US-Dollar heraus. Das Geld stamme aus einer Erbschaft seiner verstorbenen Mutter und sei ebenfalls für den Wohnungskauf vorgesehen.

Der Zoll behielt als Sicherheitsleistung 5170 Euro ein. Der Hintergrund: Wer mit Bargeld ab 10.000 Euro in die EU einreist, sie verlässt oder von einem EU-Staat in einen anderen reist, muss diesen Betrag beim Zoll anmelden. Diese Verordnung dient dem Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Nun werde untersucht, ob die Angaben des Fährpassagiers über die Herkunft des Geldes stimmen, sagte ein Sprecher des Zolls. (dpa)

