09:54 Uhr

"Zombie-Alien": Heidi Klum lässt sich live in Schaufenster verkleiden

TV-Star Heidi Klum hält ein Smartphone in der Hand, während sie sich für ihre Halloween-Party im Schaufenster eines großen Internethändlers an einer Einkaufstraße in Manhattan verkleiden lässt.

Jedes Jahr herrscht Rätselraten um das Kostüm der 46-Jährigen. Dieses Mal ließ sich Heidi Klum öffentlich in ein schauriges "Zombie-Alien" verwandeln.

Jedes Jahr aufs Neue wird gerätselt, als was sich Heidi Klum zu Halloween verkleidet. Schließlich ist die 46-Jährige bekannt für ihre ausgefallenen Kostüme. In diesem Jahr ließ sich das Model erstmals publikumswirksam umstylen - in einem Schaufenster in New York.

Wenige Stunden vor ihrer traditionellen Halloween-Party betrat Klum am Donnerstagmorgen - umringt von einem Team aus Stylisten, PR-Leuten und Smartphones - den Amazon-Showroom an einer Einkaufsstraße in Manhattan. Das aufwendige Styling sollte mehrere Stunden dauern.

Zwischendurch postete Klum immer wieder Fotos und kurze Videos auf ihren Social-Media-Kanälen und befeuerte damit die Neugier der Fans. Zu sehen ist die 46-Jährige in einem gelb-grünen Ganzkörperanzug mit aufgeschlitztem Bauch und Metallspange im Schritt.

"Zombie-Alien": So verkleidete sich Heidi Klum zu Halloween 2019

Was sie mit ihrem Kostüm darstellen will, verriet Heidi Klum bislang zunächst noch nicht. "Frankensteins Braut", "ein Alien" oder "ein Ausstellungsstück aus Körperwelten" tippten einige Fans. Wieder andere fragten, wie das Model in diesem Kostüm auf Toilette gehen will.

Während sich Klum zunächst nur mit dem unteren Teil ihres Kostüms und einem Teller Spaghetti zeigte, folgte wenig später ein kurzes Video, in dem sie sich mit Ehemann Tom Kaulitz und Modeberater Tim Gunn zeigt - und der mittlerweile angelegten Gesichtsmaske, in der Risse über ihre linke Wange und Stirn laufen. Dazu schreibt das Model: "Mein echter Ehemann und mein TV-Ehemann haben mich besucht."

Heidi Klum und der US-amerikanische Modeberater Tim Gunn entwickeln gemeinsam eine neue Reality-Fashion-Show. Die Serie "Making the Cut" soll ab 2020 weltweit exklusiv als Stream bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

Heidi Klum: Halloween-Verwandlung im Amazon-Livestream

Deswegen die Kooperation mit Amazon zu Halloween 2019? So findet Heidi Klums Live-Verwandlung nicht nur im Amazon-Showroom statt, zudem überträgt Amazon das ganze Event im Livestream.

Je später der Abend, desto detailreicher das Kostüm: In einem weiteren Instagram-Post zeigt sich das Model mit tief zerfurchtem Gesicht, zerrissener Haut, unter der deutlich sichtbar die Muskelstränge verlaufen, und Metallschrauben in diversen Körperteilen.

Und so sah das Kostüm dann fertig aus: Klum stellte letztendlich eine Art "Zombie-Alien" dar. Ihr Mann Tom Kaulitz kam als blutverschmierter Astronaut zur Halloween-Party.

Für ihre traditionelle Halloween-Feier hat sich TV-Star Heidi Klum diesmal in eine Art Zombie mit teils heraushängenden Organen verwandelt. Bild: Charles Sykes, dpa

2018 verkleidete sich Heidi Klum als Fiona aus "Shrek"

Für ihre 20. Halloween-Party wird die Rheinländerin von ihrem Team wie jedes Jahr extravagant verkleidet. Im vergangenen Jahr hatte sie sich als die knallgrüne Oger-Figur Fiona aus den "Shrek"-Animationsfilmen verkleidet - auch runzelige Oma, Vampir oder Außerirdische war Klum schon. Dieses Jahr hielt sie ihr Kostüm bis zur letzten Minute geheim: "Ich verrate nur eins", hatte Klum im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur gescherzt. "Ich werde mich weder als Fuchs noch als Otter verkleiden." (AZ, mit dpa)

