"Zombie Boy" Rick Genest ist tot

"Zombie Boy" Rick Genest wurde am Mittwoch tot in seiner Wohnung gefunden. Lady Gaga ruft nun dazu auf, psychische Gesundheit stärker in den Fokus zu rücken.

Rick Genest, auch bekannt als "Zombie Boy", hatte sich am Mittwoch im Alter von 32 Jahren in Montreal das Leben genommen, wie die Polizei Radio Montreal am Donnerstag bestätigte. Der volltätowierte Performance-Künstler aus Kanada war 2011 in Lady Gagas Musikvideo zu "Born This Way" zu sehen. So heißt auch ihre Stiftung, die sich unter anderem für Jugendliche und psychische Gesundheit einsetzt.

"Zombie Boy": Lady Gaga fordert zu mehr Verständnis auf

Lady Gaga (32) ruft nach dem Tod des Models nun zum verstärkten Kampf gegen psychische Probleme auf. "Wir müssen mehr daran arbeiten, die Kultur zu ändern, psychische Gesundheit an vorderste Front zu stellen und das Stigma zu beseitigen, nicht darüber reden zu können", twitterte die amerikanische Popmusikerin am Freitag.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can't talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other.

Die 32-Jährige will mit ihrer Stiftung weiter auf psychische Krankheiten aufmerksam machen. "Bitte um Hilfe, wenn du leidest. Und wenn du jemanden kennst, der leidet, hilf ihm", schrieb der Popstar weiter. "Wir müssen uns gegenseitig retten."

Science tells us that it takes 21 days to form a habit, if you are suffering from Mental Health issue I beckon for today to be your first day or a continuation of the work you've been doing. Reach out if you're in pain, and if you know someone who is, reach out to them too.

Rick Genest war als "Zombie Boy" bei "Germany's Next Topmodel"

2013 war Rick Genest in Deutschland auf ProSieben zu sehen. Er half den Kandidatinnen bei einem Fotoshooting in einem verlassenen, düsteren Krankenhaus. In üblicher GNTM-Manier wurden damals alle Mädchen gefragt, was sie denn vom "Zombie-Boy" halten. Die meisten fanden ihn wohl interessant, die Menge seiner Tattoos allerdings übetrieben. Diese hat ihm 2011 den Guiness Weltrekord für die meisten Insektentattoos eingebracht. Insgesamt hatte sich der 32-Jährige 127 derartige Tattoos stechen lassen, wie Guiness World Records im April 2011 festhielt.

Auf seiner offiziellen Internetseite steht ein Statement zu seinem Lebenstil mit etlichen Tätowierungen: "Ich habe es nicht getan, um anders zu sein, ich habe es getan, um ich selbst zu sein." (AZ, dpa)

Anmerkung der Redaktion: Unsere Redaktion berichtet in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche. Da es sich bei Rick Genest um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, haben wir uns für eine Berichterstattung entschieden.

Sollten Sie selbst unter Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden, können beispielsweise die Experten der Telefonseelsorge helfen. Sie erreichen die Telefonseelsorge unter 0800/1110111, 0800/1110222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

