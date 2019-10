11:04 Uhr

Zu 150. Geburtstag: Bild von Ghandi beschmiert

In einer Gedenkstätte wurde ein Bild des indischen Nationalhelden Ghandi beschmiert. Berichte, seine Asche sei entwedet worden, wiesen die Behörden zurück.

Unbekannte haben ein Bild des Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi in einer Gedenkstätte in Indien beschmiert. Mit grüner Farbe schrieben sie "Verräter" auf ein Foto des Mannes, der die britischen Kolonialherren als Anführer von Märschen, Massenprotesten und Hungerstreiks ohne Gewalt aus Indien vertrieben hatte. Doch besonders bei einigen extremistischen Hindus ist der Gründervater Indiens unbeliebt, weil er für die Versöhnung von Hindus und Muslimen geworben hatte und sie ihn für die Teilung von Britisch-Indien in Indien und Pakistan verantwortlich machen. Der Schmiervorfall ereignete sich am 150. Jahrestag von Gandhis Geburt am Mittwoch. Die Polizei sucht noch nach den Tätern.

Polizei in Indien: Keine Asche von Ghandi entwendet

Das Nachrichtenmagazin India Today hatte zudem berichtet, die Asche von Ghandi sei aus einem Denkmal gestohlen worden. Mehrere deutsche Medien hatten das zitiert, auch in der ursprünglichen Fassung des vorliegenden Berichts wurde die Information aufgegriffen. Die Polizei und die Gedenkstätte Bapu Bhawan im Bundesstaat Madhya Pradesh wiesen entsprechende Berichte eines Lokalpolitikers sowie einiger indischer und internationaler Medien zurück. Ein Mitarbeiter, der demnach schon 40 Jahre bei der Gedenkstätte arbeitet, sagte, dass Asche von Gandhi lediglich in den 1960ern kurze Zeit dort war.

Gandhi wurde 1948 von einem Hindu-Extremisten erschossen. Seine Asche wurde in mehreren Urnen in verschiedene Teile Indiens gebracht und dann nach hinduistischem Brauch vor allem in Flüsse gestreut.

Ghandi dient hinduistischen Hardlinern als Feindbild

Ghandi hatte sich für ein säkularisiertes und unabhängiges Indien eingesetzt. Mit diesem Kampf hatte er sich schon zu Lebzeiten bei hinduistischen Hardlinern unbeliebt gemacht. Jahrzehntelang standen die Hindu-Nationalisten nach dem Mord im politischen Abseits. Seit Beginn der Regierung von Premierminister Narendra Modi 2014 ist jedoch eine Trendwende spürbar. Berichten zufolge wurden seitdem Forderungen laut, den Hinduismus als Staatsreligion in der Verfassung zu verankern und damit die Trennung von Staat und Kirche aufzugeben. Aufsehenerregend war zudem der Vorschlag, dem Ghandi-Mörder Nathuram Godse eine Statue zu errichten.

Vier von fünf Indern sind Hinduisten. Die größte Minderheit stellen mit 13 Prozent an der Gesamtbevölkerung Muslime. (AZ/dpa)

