15:29 Uhr

Zuerst DSDS, 2020 ins Dschungelcamp? Das ist Antonia Komljen

Anfang des neuen Jahres läuft das RTL-Dschungelcamp wieder im TV. Eine der angeblichen Kandidatinnen ist Antonia Komljen. Hier ein Porträt der 21-Jährigen.

In wenigen Wochen ist es wieder so weit: Dann präsentiert RTL eine neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Welche Stars und Sternchen diesmal in den Dschungel ziehen, hat der Sender noch nicht offiziell veröffentlicht. Gerüchten zufolge soll es sich bei einer der Dschungelcamp-Kandidatinnen aber um die Sängerin Antonia "Toni" Komljen handeln. Wir stellen Ihnen die 21-Jährige hier in unserem Porträt näher vor.

Dschungelcamp-Kandidatin?: Antonia Komljen wurde durch DSDS bekannt

Antonia "Toni" Komljen wurde 1998 in Hamburg geboren. Ihre Schulzeit beschrieb die heute 21-Jährige gegenüber der Zeitung Focus als schwierig, fortlaufende Alkoholexzesse und ein heimlich veröffentlichtes Nackt-Video von ihr seien damals Grund für ihre Probleme gewesen.

Bekannt wurde Komljen durch ihre Teilnahme an der 16. Staffel der RTL-Castingshow " Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2019. Die Hamburgerin belegte am Ende der Show Platz 11 und verpasste damit die Live-Sendungen nur knapp. Sie gab bekannt, auch nach ihrem Ausscheiden weiter an ihrer Musikkarriere feilen zu wollen. Dafür habe sich die 21-Jährige sogar ein eigenes Tonstudio in ihrer Wohnung eingerichtet.

Zieht Antonia Komljen im Januar ins Dschungelcamp 2020?

Heute ist "Toni" Komljen aber vor allem auf der Social-Media-Plattform Instagram aktiv. Trotz der recht kurzen Zeit bei der Casting-Show "DSDS" hat die 21-Jährige dort schon knapp 40.000 Follower zu verzeichen, die sie tagtäglich mit Einblicken aus ihrem Leben versorgt.

Wie die Bild-Zeitung nun berichtete, soll die Sängerin und Influencerin ab dem 10. Januar 2020 in der Reality-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu sehen sein. Eine offizielle Bestätigung ihrer Teilnahme gab es aber bislang weder von Komljen, noch vom Sender RTL selbst. Sobald diese erfolgt ist, informieren wir Sie hier darüber.

