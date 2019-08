vor 33 Min.

Zug fährt gegen Heuballen - Bahnstrecke lange gesperrt

Bahngäste musste auf der Strecke Ulm-Stuttgart mit Verspätungen und Zugausfällen leben. Eine Regionalbahn hatte einen ungewöhnlichen Zusammenstoß.

Auf der Bahnstrecke Ulm-Stuttgart ist am Dienstag ein Regionalzug gegen einen Heuballen gefahren, der von einem Abhang auf die Schienen gerollt war. Sperrung und Verspätungen waren die Folge. Menschen kamen nicht zu Schaden. Laut Angaben der Deutschen Bahn wurde aber bei dem Vorfall in Gingen an der Fils die Lokomotive beschädigt. Die wichtige Bahnstrecke wurde für etwas mehr als zwei Stunden gesperrt. Züge wurden umgeleitet oder mussten etwa in Ulm warten, bis die Strecke wieder befahrbar war.

Es kam zu Verspätungen von bis zu eineinhalb Stunden. Die Bundespolizei ermittelt nach eigenen Angaben nicht: Der Heuballen hatte sich von einer Anhöhe selbstständig gemacht und war "aus eigenen Stücken" auf die Gleise gerollt. (dpa)

