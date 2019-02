Zug in Flammen - Rechtsrheinische Bahnstrecke lange dicht?

"Germany's Next Topmodel"

GNTM 2019, Folge 1: Lena Gercke ist heute erste Gastjurorin

"Germany's Next Topmodel" mit Heidi Klum geht in die nächste Runde. Heute, am 7. Februar, startet GNTM 2019. In Folge 1 unterstützt Ex-GNTM-Gewinnerin Lena Gercke in Berlin.