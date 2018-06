vor 49 Min.

Zug nach Erdrutsch entgleist - sieben Leichtverletzte Panorama

Nach einem Erdrutsch ist südwestlich von Paris ein Zug entgleist. Sieben Menschen wurden leicht verletzt.

Nach einem Erdrutsch ist ein Vorortzug südwestlich von Paris teilweise entgleist. Sieben Menschen wurden am Dienstagmorgen leicht verletzt, wie der Radionachrichtensender Franceinfo unter Berufung auf Verkehrsministerin Elisabeth Borne berichtete. Der Erdrutsch sei durch starke Regenfälle in der Region ausgelöst worden. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Ortes Courcelle-sur-Yvette im Département Essone. (dpa)

