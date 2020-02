10:04 Uhr

Zugausfälle durch Orkantief "Sabine": Das müssen Reisende jetzt wissen

Sturmtief "Sabine" sorgt in ganz Deutschland für Zugausfälle. Auch Flüge wurden gestrichen. Was bedeutet das für Bahn- und Flugreisende?

Die Deutsche Bahn hat bundesweit den Fernverkehr wegen des Sturmtiefs "Sabine" eingestellt. Zahlreiche Fahrgäste mussten an Bahnhöfen warten. Das sind die wichtigsten Antworten auf Fragen rund um die Zugausfälle.

Orkantief: Was bedeutet ein Zugausfall für Bahnreisende?

Bereits gekaufte Fernverkehrstickets für die Reisetage vom 9. bis 11. Februar sind nach Angaben der Deutschen Bahn weiterhin gültig. Die Tickets könnten noch bis mindestens Dienstag, 18. Februar, flexibel genutzt oder kostenlos erstattet werden, heißt es auf der Homepage der Deutschen Bahn (DB).

Gestrandete Bahnreisende, deren Züge wegen des Sturmtiefs am Sonntag nicht weiterfahren konnten, sollen im Rahmen ihrer Fahrgastrechte Hotel- und Taxigutscheine erhalten. Bei erheblichen Verspätungen erstattet die Bahn grundsätzlich einen Teil des Ticketpreises. Ab 60 Minuten Verspätung gibt es 25 Prozent des Fahrpreises zurück, ab 120 Minuten 50 Prozent. Entscheidend ist dafür die Ankunftszeit am Zielort. Fallen Züge ersatzlos aus, bekommen betroffene Fahrgäste den Ticketpreis komplett erstattet. Die Erstattung können Reisende in den Reisezentren der Bahn, DB-Agenturen und im Internet mit dem Fahrgastrechte-Formular beantragen.

Wie sieht es mit Sitzplatzreservierungen aus?

Sitzplatzreservierungen können laut Deutscher Bahn kostenfrei umgetauscht werden.

Was ist mit Reisenden, die am Bahnhof warten müssen?

Die Deutsche Bahn stellte nach eigenen Angaben in der Nacht auf Montag 36 Aufenthaltszüge an 23 Bahnhöfen bereit. Nach Angaben der DB haben diese in der Nacht auf Montag mehrere hundert Personen genutzt. In München hätten 80 Personen den Service in Anspruch genommen, in Hannover 110 Reisende.

Bis wann ist mit Beeinträchtigungen im Zugverkehr zu rechnen?

Die Bahn startet am Montagmorgen mit Erkundungsfahrten auf den Strecken. Falls nötig, werden Reparaturarbeiten durchgeführt. Am Montagmorgen meldete die Bahn, dass mehrere umgestürzte Bäume Bahnstrecken in Bayern, vor allem im Großraum München, blockieren. Es heißt von Seiten der Bahn: "Solange der Sturm noch in voller Stärke über Bayern unterwegs ist, wird der Zugverkehr weiterhin nicht rollen können." Einzelne Pendelzüge würden zwischen Pasing und dem Ostbahnhof fahren. Die DB rechnet damit, dass die Störungen den ganzen Montag über andauern werden. Am Montagvormittag kündigte die Bahn an, dass im Norden Deutschlands der Fernverkehr langsam wieder aufgenommen werde.

Welche Auswirkungen hat das Sturmtief "Sabine" auf Flugreisen?

Wegen des aufziehenden Orkans strichen Flughäfen wie Frankfurt/Main, Düsseldorf, München, Berlin-Tegel, Köln/Bonn, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen Dutzende Starts und Landungen. Die Lufthansa rechnet am Montag mit starken Beeinträchtigungen im Luftverkehr. Bereits am Sonntag teilte die Airline mit, dass es aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse bis Dienstagvormittag zu zahlreichen Flugstreichungen und Verspätungen kommen werde. Das Unternehmen habe entschieden, in München am Montag alle Kontinentalflüge bis 13 Uhr und alle Interkontinentalflüge bis 14 Uhr auszusetzen. Interkontinentalflüge zum größten deutschen Airport in Frankfurt sollen voraussichtlich planmäßig weitergeführt werden. Mit der Streichung von Kontinentalverbindungen von und nach Frankfurt sei jedoch zu rechnen.

Ein Sprecher des Flughafens sagte, dass 420 von mehr als 1000 Flügen gestrichen wurden. "Wir sind voll, was die Flugzeuge betrifft, aber leer, was die Menschen betrifft", sagte der Sprecher am Montagmorgen. Die Maschinen seien aber so abgestellt worden, dass kein Abfertigungsgerät in der Nähe sei und durch den Sturm möglichst kein Schaden entstehen könne. "Wir haben alles doppelt und dreifach fixiert."

Vorerst rechnete der Sprecher nicht mit einer Einstellung des Betriebs. Die weitere Entwicklung hänge vom Wind ab. "Wenn der Sturm wie erwartet zum Nachmittag abflaut, dann sollte nicht viel passieren", sagte er.

Am Flughafen Nürnberg ist der Betrieb laut Deutscher Presse-Agentur am Montag normal angelaufen. Am Morgen sei lediglich die Abfertigung vorübergehend ausgesetzt worden, sagte ein Sprecher. Zunächst seien 26 Flüge abgesagt worden. Passagiere sollten sich bei den Airlines oder auf der Webseite des Flughafens über den Status ihres geplanten Fluges informieren.

Was bedeutet das für Passagiere?

Die Lufthansa bittet Reisende, sich regelmäßig auf der Homepage www.lufthansa.com zu informieren. Wenn die Passagiere ihre Daten zur Verfügung stellen, informiert die Lufthansa nach eigenen Angaben per Textnachricht oder Mail über eventuelle Änderungen des Flugs. Auf der Website des Luftfahrtunternehmens heißt es: "Im Falle einer Annullierung werden Sie von Lufthansa kostenlos und in der Regel automatisch auf einen anderen Flug umgebucht (...). Von Lufthansa proaktiv durchgeführte Umbuchungen dürfen vom Gast selber ein weiteres Mal kostenlos geändert werden." (AZ/dpa)

