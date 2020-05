21:46 Uhr

"Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben": Sendetermine, Übertragung im TV und Stream

"Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben" läuft wöchentlich im TV und Stream. Hier erhalten Sie alle Informationen rund um Sendezeit, Sendetermine und Übertragung.

Bei "Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben" werden Häuser von Familien in Not in acht Tagen komplett renoviert und umgebaut. Den Familien wird somit ein neues Lebensgefühl geschenkt. Die erste Folge der Heimwerkersendung wurde am 1. Oktober 2005 gezeigt. Nach 14 Jahren und 235 Folgen wurde die Produktion der beliebten Show eingestellt, "Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben" läuft aber noch immer im TV. Sendetermine, Sendezeit, Übertragung im TV und Stream - lesen Sie hier alle Infos.

"Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben": Das sind die Sendetermine und Sendezeiten

Die Sendung wird wöchentlich am Mittwoch, Samstag und Sonntag ausgestrahlt. Die Sendezeiten können etwas variieren. Hier der Überblick:

Wochentag Uhrzeit Sender Mittwoch 20.15 - 22.15 Uhr RTL2 Mittwoch 22.15 - 00.00 Uhr RTL2 Samstag 16.20 - 18.15 Uhr RTL2 Samstag 18.15 - 20.15 Uhr RTL2 Sonntag 14.15 - 16.15 Uhr RTL2

Übertragung: "Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben" live im TV und Stream sehen

Die Heimwerkersendung ist jede Woche im TV bei RTL2 zu sehen. Mittwoch und Samstag zeigt der Sender sogar zwei Folgen am Stück. Wer "Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben" lieber streamen möchte, kann die Folgen bei TV Now finden. Eine Premium-Mitgliedschaft ist dafür nicht notwendig. Die Produktion der Show wurde 2018 eingestellt, bei den Folgen die regelmäßig bei RTL2 zu sehen sind, handelt es sich also um Wiederholungen.

"Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben": Das sind die Experten

Innenarchitektin Eva Brenner und Architekt John Kosmalla machen mit der Hilfe von 25 unterschiedlichen Handwerkern Wohnträume wahr. Diese Experten sind außerdem zu sehen:

Resi Colter

Mario Bleiker

Tanja Stefezius

Björn Nolte

(AZ)

