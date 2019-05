12:55 Uhr

Zum Muttertag: Heidi Klum zeigt Still-Video mit Tochter Leni

Heidi Klum erhielt kürzlich einen About You Award. Jetzt hat sie zum Muttertag ein Video veröffentlicht, wie sie ihre Tochter stillt.

Heidi Klum macht kurz vor dem Muttertag Schlagzeilen. Auf Instagram zeigt die GNTM-Modelmama, wie sie ihr erstes Kind Leni stillte. Millionen finden's klasse.

Pünktlich zum Muttertag schwelgt Heidi Klum (45) in alten Erinnerungen und zeigt in einem Instagram-Video ihre ersten Erlebnisse als stillende Mutter. Das intime Video wurde auf dem populären sozialen Netzwerk in wenigen Stunden mehr als eine Million Mal aufgerufen.

"So begann das alles für mich als Mutter", schreibt die Moderatorin der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" dazu. "Tag 1 mit der kleinen Leni. Was für ein Segen, vier großartige Kinder zu haben." Leni war im Jahr 2004 geboren worden. Vater ist Ex-Formel-1-Manager Flavio Briatore. Mittlerweile ist die GNTM-Macherin vierfache Mutter.

8 Bilder Von Ric Pipino bis Tom Kaulitz - Heidi Klum und ihre Männer Bild: Willy Sanjuan/Invision/AP (dpa)

Nach Tochter Leni brachte sie noch Tochter Lou und die Söhne Johan und Henry zur Welt. Alle drei Kinder stammen aus der Ehe mit Sänger Seal. Aktuell ist Heidi Klum mit Tokio-Hotel-Bandmitglied Tom Kaulitz liiert. Eine Hochzeit soll angeblich diesen Sommer bevorstehen. (dpa/AZ)

